EL TIEMPO habló con actores de la famosa serie 'Cobra Kai'

Han pasado más de 30 años desde que Ralph Macchio le dio una patada en la cara a William Zabka en una escena inolvidable de la película The Karate Kid. Macchio era Daniel LaRusso, un adolescente inseguro y víctima de matoneo, mientras que Zabka interpretaba a Johnny Lawrence, su eterno agresor, en una historia que se convirtió en un clásico generacional.



Hoy, más de 50 millones de personas han visto las dos temporadas de Cobra Kai, la serie que retoma las vidas de esos personajes, y hay una gran expectativa por el estreno del tercer ciclo, este viernes en Netflix. Está claro que hay algo más que nostalgia alrededor de LaRusso y Lawrence.



Lo que parecía una historia acerca de dos cincuentones que se reencontraban y no podían superar sus conflictos y traumas de la adolescencia en realidad evolucionó como una aventura de gran aceptación entre el público juvenil, gracias a que orientó la trama hacia esa nueva generación representada casi de manera específica en los hijos de los protagonistas: Samantha LaRusso (Mary Mouser), Robbie Keene (Tanner Buchanan), junto con nuevos discípulos como Manuel (Xolo Maridueña) o Hawk (Jacob Bertrand) que parecen encontrar en las artes marciales una respuesta a sus temores y carencias más profundas.



Por eso, cuando se especuló que la nueva etapa de la serie se estrenaría el 8 de enero, muchos de sus seguidores, que no crecieron en los ochenta, tomaron las redes sociales para protestar y decir que no iban a aguantar tanto tiempo para saber qué iba a pasar en este drama familiar con karate y matoneo. Al final se adelantó una semana. El 1.º de enero vuelve el karate.

“En serio no esperábamos ese alcance”, dice William Zabka durante una charla vía Zoom con EL TIEMPO. Mientras que Ralph Macchio, desde otra esquina de la pantalla, asiente y sonríe, antes de explicar el éxito de Cobra Kai y revelar detalles –no muchos– de lo ofrecerá la nueva temporada.



“Siempre tratamos de elevar a la apuesta a un terreno multigeneracional que va desde los que disfrutaron la película y que sigue hasta los chicos, los hijos de nuestros personajes, y la nueva audiencia”, insiste Macchio, que tras ser víctima del maltrato en la ficción cinematográfica encontró en el karate una manera de defenderse y enfocarse en su vida.



A pesar de que la serie está plagada de referencias de antaño para hacer felices a los fanáticos más antiguos y leales, en lo que los estadounidenses llaman el fan service,

“Una de las cosas más maravillosas de esta temporada fue traer de nuevo a algunos de los que hicieron parte de la historia original, pero para darle un empujón hacia adelante a la trama. Ahora debemos tomar decisiones más complejas, y ese acercamiento al pasado era necesario para enfocarnos en los problemas que persiguen a los más jóvenes”, revela Macchio, de 59 años.

“Hoy, internet y las redes sociales son el nuevo dojo de los jóvenes. Se han convertido en el lugar en el que ellos buscan ser reconocidos, y creo que es una cosa muy triste”, agrega William Zabka.

“En la serie tratamos de abrir otro campo de acción para ellos, que vean gente real, que afronten problemas reales y, sobre todo, que tengan una guía en ese proceso”, reflexiona el actor de 55 años que en la ficción comete errores al tratar de implantar un estilo de karate que solo le trae problemas y confronta el otro tipo de arte marcial de su casi némesis: LaRusso.



Lo cierto es que Cobra Kai apuesta por una naturaleza mucho más amplia de esa pareja de adultos, dejando claro que no son totalmente buenos ni totalmente malos. Cada uno vive una transformación muy intensa.



“Se sigue viendo esa ausencia de entendimiento y comunicación que afrontan los protagonistas. Ni Johnny ni Daniel se toman el tiempo para escucharse entre sí, y eso ha minado su relación y es el momento en el que tendrán que cambiar ante el peligro que conlleva una escuela de karate llamada Cobra Kai”, recuerda Ralph Macchio.



Cabe decir que toda esta receta viene en un empaque de entretenimiento y hasta finos toques de humor, que contrastan muy bien con los combates, y una sombra de mala suerte constante para los protagonistas. Algo que podrían conjurar si se unieran contra un enemigo común: una promesa que viene cocinándose y que podría pasar en esta temporada o en la cuarta, que ya comenzó su rodaje, pues la pelea sigue.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1