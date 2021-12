Durante esta época, el consumo de películas navideñas se dispara. De hecho, resulta ser uno de los mejores planes para esperar las tan anheladas fiestas que ofrece diciembre.



Es más, la industria cinematográfica ha creado piezas audiovisuales que se han vuelto emblemáticas en estas fechas.

Incluso, en la actualidad, varios de los personajes son símbolos de la Navidad y han sido utilizados por los internautas para recordar el espíritu navideño.



Algunas de las cintas más reconocidas por los espectadores son ‘El Grinch’ (2000), ‘Expreso polar’ (2004), ‘Santa cláusula’ (1994), ‘Cuento de Navidad’ (2009) y, claramente, ‘Mi pobre angelito’ (1990).



La popularidad de estas películas ha llevado a varios productores a continuar con las tramas, hacer ‘remakes’, realizar animaciones o crear nuevas versiones.



Lastimosamente, no todas fueron tan buenas como las originales. Este es el caso de ‘Solo en navidad’, la terrible versión de ‘Mi pobre angelito’ protagonizada por un perro.

Las películas navideñas entran en tendencias durante estas temporadas. Foto: istock

El perro que salvó la Navidad

En vísperas de Nochebuena, una familia va a visitar a la abuela para celebrar con ella las fiestas. Por eso, dejan solo en casa a ‘Bone’, un canino que hará todo por defender su hogar.



Luego de que todos los integrantes de la casa emprenden su camino, la Navidad se ve amenazada por tres ladrones que quieren robar los regalos. Sin embargo, no cuentan con la astucia de ‘Bone’, quien les hace difícil su misión.



Claramente, esto suena muy familiar, pues la trama es la misma de ‘Mi pobre angelito’, solo que quien realiza todos los trucos no es un niño, sino un perro.



Y aunque la película tenía todo para destacar, no pasó de los malos comentarios y las pésimas calificaciones.

Ficha técnica

Póster de 'Solo en Navidad' (2013). Foto: The Asylum

La pieza audiovisual fue dirigida por Joseph J. Lawson., escrita por Nancy Leopardi y Naomi L. Selfman, y estrenada en Estados Unidos el 15 de octubre del 2013.



En la producción participaron reconocidas figuras de la televisión y el cine. Algunos de ellos pertenecían a la compañía ‘Disney’.



David DeLuise, Davis Cleveland, Kevin Sorbo, Kim Little, Jeremy Mascia, Natalie Jane y Justin Hoffmeister, fueron algunos de los actores que conformaron el reparto.



Por otro lado, Bill Pomeroy fue quien interpretó la voz del perro ‘Bone’, protagonista de la película.



Los géneros del film son acción, comedia y fantasía. Además, cuenta con una duración de 1 hora y 27 minutos.

Errores que terminaron de hundir a ‘Solo en Navidad’

Aunque la cinta no tuvo mayor presupuesto, según portales especializados, el director usó varios efectos especiales para hacer posible la cinta.



Sin embargo, errores de continuidad, incoherencias visuales y poca verosimilitud fueron los causantes de que el público no conectara con la película y se rompiera ‘La cuarta pared’.



Para empezar, la cinta nunca presentó al verdadero protagonista. Si bien es cierto que la película era sobre un perro, el animal que sale en el póster de promoción no es ‘Bone’.



Esto trajo malos comentarios, pues muchos espectadores quedaron confundidos al ver que el supuesto perro que ocupaba el cartel no era más que un extra dentro del film.



Errores de 'Solo en Navidad' (2013). Foto: The Asylum

Por otro lado, la película se llenó de cosas que le quitaron verosimilitud y la volvieron un tanto ridícula. Según portales especializados, algunos ejemplos son:



-Un tren de juguete electrocutó a un hombre.



-Con sus patas, ‘Bone’ pudo pelar un palo de madera en pocos segundos.



-Los ladrones hicieron otras cosas además de robar, sabiendo que irrumpieron en la casa de día.



- Por último, cuando la familia va de camino en el carro a la casa de la abuela, no se logra ver nada por sus ventanas.



Si bien es cierto que en las piezas audiovisuales se permiten un sinnúmero de situaciones y, más si estas son de fantasía, los realizadores deben procurar mantener la credibilidad.

Críticas y comentarios

Por todo esto, algunas de las críticas y los comentarios que los espectadores dejaron tras ver la película fueron:



"El momento cómico está muy fuera de lugar en algunos lugares, demasiado serio y forzado. Es de esperar que la historia sea predecible, pero algunas escenas en el medio se sienten prolongadas y nunca es plausible que 'Bone' pueda engañar a los criminales de la forma en que lo hizo”, escribió un usuario.



Además, añadió: “A toda la película le falta corazón y puede parecer inofensiva, también para una película supuestamente ambientada en Navidad, no hay mucho sentido del espíritu festivo”.



Otros comentarios fueron: “¿Lindo? No. En realidad, esto fue tediosamente sin gracia y una pérdida de tiempo ... aunque era al menos pro-perro y anti-criminal. De lo contrario, simplemente tonto. Y no en el buen sentido”.



La molestia de los espectadores fue evidente, especialmente en las calificaciones, que en promedio no pasaron de tres estrellas.



Sin duda, esta versión de ‘Mi pobre angelito’ no será recordada por nada bueno como el original.

