El estreno de Spider-Man: sin regreso a casa es el primero y más esperado de los títulos que llegan a las salas para Navidad, un buen momento para recuperar el hábito de ir al cine con una oferta de lo más variada: el nuevo West Side Story, la animación de Sing 2 y la vuelta de Keanu Reeves como Neo en la cuarta Matrix.

Con muchas sorpresas que deleitarán a los fans, la última entrega del superhéroe arácnido retoma lo acontecido en Spider-Man: lejos de casa (Spider-Man: Far from Home) con un Spider-Man (Tom Holland) convertido en villano a ojos del público. Aparecen muchos personajes de otras películas de Marvel, con un especial protagonismo del carismático Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), y es una historia dirigida a adolescentes con el multiverso como telón de fondo.

The Matrix Resurrections, el esperado regreso de Neo, es la cuarta entrega de la saga de ciencia ficción con un Keanu Reeves (en el papel de Neo) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad. Una película que insiste en temas como la búsqueda de la verdad y retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla. Han pasado 22 años desde la primera entrega de la serie, aunque no parece que a Reeves le hayan pasado los años.



Sing 2 es un regreso a lo grande. Tras la fantástica primera parte, llega una nueva entrega de estos divertidos y tiernos artistas, que componen una gran banda de amantes de la música. Aunque parecía difícil, Sing 2 supera a Sing en espectacularidad, técnica y temas musicales con la incorporación en la banda sonora de Bono o Halsey.

La actriz de teatro musical Ariana DeBose interpreta a Anita (centro) en esta versión de ‘West Side Story’. Foto: Foto: 20th Century Studio

Con West Side Story (Amor sin barreras, como se estrenó en español), Spielberg recupera un clásico. La mejor manera de celebrar los 50 años de uno de los referentes del cine mundial, West Side Story, es volver a ver la historia pero pasada por los ojos de Steven Spielberg, que ha cumplido con este remake un sueño largamente acariciado. Su decisión más importante ha sido contar con un reparto completamente latino –encabezado por la actriz de origen colombiano Rachel Zegler– y no subtitular las partes del diálogo que se desarrollan en español. De momento, cuatro nominaciones a los Globos de Oro la avalan.

Con The King’s Man, la diversión está asegurada. Es una precuela de las dos divertidas entregas anteriores, parodias del cine de espías con unos brillantes Colin Firth y Taron Egerton a la cabeza del reparto. Ahora el realizador británico Matthew Vaughn se traslada a principios del siglo XX para contar los orígenes de esa surrealista organización espía y cuenta con un gran reparto: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode o Djimon Hounsou.

El elenco de la película colombiana 'El paseo 6'. Foto: Dago García Producciones

Y para los amantes de las comedias colombianas regresa El paseo con su sexta parte, esta vez, en un inolvidable viaje de excursión de grado 11 a la isla de San Andrés y con el protagónico de Amparo Grisales.



Chichila Navia y Jhon Álex Toro también forman parte del elenco de esta disparatada historia que produce Dago García y dirige Rodrigo Triana.

