Vampiros que hacen reír y pensar / Navegantes del Cable

Ha pasado casi inadvertida la que ya puede considerarse otra de las series del año: What We Do in the Shadows, comedia con toques de terror, inspirada en la película homónima de Taika Waititi y Jermaine Clement (2014), que expande el innovador enfoque de contar la vida de unos vampiros abrigado en un falso documental, pero con una dosis muy personal de humor y suspenso.

Claro que es más la comedia que cualquier otra cosa lo que ofrece esta alocada aventura (emitida por el canal Fox Premium Series) en la que la rutina se ensalza con chistes absurdos pero no por eso malos.

Laszlo, Nadja, Colin y Nandor batallan los conflictos de compartir un hogar en Nueva York, mientras tratan de mantener su naturaleza vampírica a salvo de los cada vez mas caricaturizados seres humanos.



La tensión se cambia por momentos de verdadera maestría actoral, reflejada en la eficiente idea de no hacer un tipo de comedia básica ni cargada de lugares comunes y en conversaciones entre los protagonistas que destilan ironía y una extravagancia que no es tan común en ese formato que mezcla terror y comedia.



Sin excederse en el ritmo, pero con un mejor control en la edición y los efectos visuales, poco a poco, el espectador va dejando a un lado el contexto terrorífico que detona la trama, para meterse de lleno en algo que huele a nuevo, a pesar de que se sostiene en dos formatos muy conocidos y explotados hasta la saciedad.



Gracias a Dios, no cayó en la trampa de ser predecible. Ya tiene luz verde para una segunda temporada y la risa de los pocos que tuvieron la suerte de descubrirla en su momento.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

NAVEGANTES DEL CABLE​@AndresHoy1