Una serie de TV revive la batalla contra el mortal virus del ébola

Dicen que en una ocasión la actriz estadounidense Julianna Margulies aseguró que no volvería a vestir una bata de médico en una serie.



Claro, lo hizo durante muchos años en la famosa producción 'E.R.' junto a George Clooney.



Además, luego se consagró como la protagonista del drama judicial 'The Good Wife', así que el ambiente de los laboratorios, las enfermedades y la investigación médica estaba lejos de ser parte del presente de su carrera.

Sin embargo, cuando leyó el guión de 'The Hot Zone', rompió esa promesa, además se trataba de un proyecto ligado a la medicina, pero con un toque de suspenso y tensión extrema, pues aborda cómo un grupo de científicos enfrentan el mortal virus del ébola y hacen todo lo posible para evitar una catástrofe mundial.

The Hot Zone El suspenso y el drama se unen en una trama acerca de un enemigo biológico implacable. Julianna Margulies enfrenta el sexismo y a un virus brutal.

La trama se ambienta en 1989, en un laboratorio científico en las afueras de Washington, donde se revela la primera aparición del virus en suelo estadounidense.



Eso lleva a una misión liderada por la teniente coronel Nancy Jaax para evitar que el hallazgo conlleve a una crisis mundial.



'The Hot Zone' también hace un recorrido histórico alrededor de los inicios del Ébola, de las tensiones políticas y ese miedo a la idea de una guerra biológica y a la indefensión ante una enfermedad inmune a la intervención o control humano.La producción se estrena el 27 de mayo y se extenderá hasta el próximo 29 del mismo mes, a las 9 p.m. en el canal de televisión paga NatGeo.

Todo fue muy auténtico, los espacios, los equipos, eso ayuda, porque estoy muy lejos de ser una científica o un veterinaria, pero pude llenar los zapatos de este reto FACEBOOK

TWITTER

“Lo interesante es que, cuando obtuve el trabajo, no me di cuenta de que 40,000 monos al año se importan a los Estados para realizar pruebas en laboratorios y todo tipo de cosas. Y en 1989, encontraron lo que podría ser el virus del ébola Zaire. Hay muchas variedades diferentes del virus, pero el de Zaire, tiene una tasa de mortalidad de nueve de cada 10 (...) He aprendido demasiado sobre todo esto para poder dormir tranquila”, explicó Margulies, en una entrevista en la que participó EL TIEMPO.



Para la actriz, otro de los aspectos que hacen interesante la trama televisiva está relacionada con las otras batallas que tuvo que lidiar su personaje.



“Nancy Jaax, siendo coronel en el ejército, enfrenta el sexismo. Pero ella no se sienta a mirar lo que pasa, ella descubre cómo combatir lo que sea que esté amenazando (...) Su motivación es salvar a las personas, no porque sea un héroe o se piense a sí misma de esa manera, sino porque eso es lo que le pagan. Ese es su trabajo”, explica la actriz, que tuvo que ponerse trajes contra el riesgo biológico que pesaban cerca de 30 kilos.



“Todo fue muy auténtico, los espacios, los equipos, eso ayuda, porque estoy muy lejos de ser una científica o un veterinaria, pero pude llenar los zapatos de este reto”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: