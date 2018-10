Natalie Portman y su inspirador discurso sobre la igualdad de género

La actriz Natalie Portman tiene un compromiso muy grande por la lucha de la igualdad de género. El discurso dado en los Variety Power of Women recibió miles de elogios porque expone la batalla por la paridad de género en la industrial del cine y en otros sectores laborales.

La actriz también habló sobre la igualdad de oportunidades laborales, la violencia machista y le envió un duro mensaje al productor Harvey Weinstein.



Natalie Portman manifestó que ella nunca ha trabajado en algún proyecto en los que existiera violencia contra las mujeres y que ha donado dinero para el movimiento Time's Up para impulsar la contratación de tres mujeres en puestos importantes que son mayormente ocupados por hombres.



La actriz de 'Cisne negro' habló en contra de el productor Harvey Weinstein, cuyo caso fue el que dio origen a las plataformas Me Too y Time's Up. Natalie Portman manifestó que le parecía lamentable que el fiscal de Manhattan desestimase parece del caso en contra del creador de Miramax.



Natalie Portman también se pronunció sobre la igualdad en la industria del cine. La actriz de origen israelí indicó que en la industria audiovisual solo el 11% de las 250 películas más importante del 2017 fueron "dirigidas por mujeres".



"Si en algún grupo en el que estás formando parte ves que solo hay personas que se parecen a ti, que todas piensan como tú y que ven el mundo como tú, cambia ese grupo. Escucha, siéntete avergonzado si todos en tu lugar de trabajo se parecen a ti", indicó Natalie Portman en referencia a la actividades sexistas.



"Hay que detener esa retórica de que una mujer es de carácter difícil o está histérica. Si un hombre dice que una mujer está loca o que es complicada, habría que preguntarle por qué, también habría que hablar con la otra parte para conocer su versión. Esto es clave, porque muchas veces es un intento de desacreditar la reputación de una mujer", manifestó la actriz de 'V for Vendetta'.



Portman cerró su discurso incentivando a las personas a que "enciendan" la llama interior de las mujeres. "Cuánto más amor se da, más amor se obtiene. Lo mismo puede decirse del fuego. Cuando enciendes la llama de otra persona con la tuya, no se pierde el fuego, sino que se da más luz y calor. ¡Enciendan la llama de una mujer! La luz se multiplicará y el calor se hará más intenso para todos", sentenció la actriz de 'Star Wars'.