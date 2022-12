La actriz bogotana Natalia Reyes Gaitán presidirá la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el periodo 2023-2025.

De 36 años, es la persona más joven que ha llegado a este cargo.



Reyes es una de las más importantes actrices colombianas.Entre las producciones nacionales en las que ha participado figuran 'Lady, la vendedora de rosas' y 'El Comandante'. En cine es recordada por su actuación en 'Pájaros de verano' y

'Terminator: Dark Fate'.

Reyes empezó en las artes escénicas muy joven, en la agrupación Claraluna, una escuela de teatro musical, y Deca, escuela de formación actoral. Es egresada de The Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York.



“Me siento muy honrada por la elección de mis compañeros y por la confianza que han depositado en mí. Asumo el compromiso con este sector que me apasiona y que tiene muchos logros por conquistar”, dijo.

Entre sus principales retos están "el fortalecimiento de los Premios Macondo, el fomento de la paridad y la inclusión en la industria, el impulso de la formación en el sector audiovisual y la atracción de nuevos miembros en todas las especialidades y más espectadores en las salas colombianas".



El primer vicepresidente es Diego Ramírez; el segundo, Andrés Buitrago y la dirección ejecutiva estará a cargo de Elkin Zair Manco.