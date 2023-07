Hace poco se anunció por medio de redes sociales que la exitosa novela colombiana ‘Betty, la Fea’, emitida hace 20 años, tendrá una segunda parte.



En este regreso los fanáticos podrán ver qué ha pasado con los personajes de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, además de desarrollar las historias de los demás personajes que componían la historia de ‘Ecomoda’.

(Le puede servir: ‘Sonidos de la libertad’: sin fecha de estreno en cines o plataformas en América Latina).

Por eso, ha llamado la atención la entrevista que le realizó el periodista José Esteban Mora a la actriz Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, novia de Armando Mendoza, personaje interpretado por Jorge Enrique Abello, respondiendo a un interrogante que interesa a todos los fanáticos y es si estará presente o no en esta nueva temporada.



“Hoy anunciaron que viene una temporada que viene para ‘Betty, la Fea’, por supuesto, tiene que estar allí”, dijo en el programa ‘Lo sé todo’ a lo que la actriz respondió subiendo los hombros y expresando dudas con su rostro.



El comunicador, al no recibir una respuesta clara, insistió: “No puedes contar mucho, pero la producción ya salió oficialmente en diferentes medios de comunicación” y la actriz contestó de manera inmediata “Sí, Ana y Jorge”, dando a entender que los que están asegurados en la producción son Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

(Le puede interesar: La historia de cómo se escribió 'de afán' un clásico del Binomio de Oro).

“¿Usted no ha confirmado su participación?, ¿En caso de que le llamaran tendría alguna exigencia?”, la cuestionó a lo que Ramírez afirmó: “No, un lugar de trabajo digno, que siempre lo hemos tenido. Para mí, Marcela Valencia es un personaje maravilloso, no quiero que se olviden de ella, me dicen Marcela y me volteo”.



Aun sin confirmar si participará o no en la producción, el periodista le preguntó si le gustaría volver a la pantalla chica interpretando a ‘Marce’ a lo que ella dijo: “Me encantaría”.



Por ahora, tampoco se conoce si el resto de los actores, entre los que se encuentran Luis Mesa, Lorna Cepeda, Julián Arango, Mario Duarte, entre otros.

¿Sería Betty un éxito en la actualidad?

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

