Natalia Oreiro ha construido una de las carreras más importantes en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Nació en Uruguay y comenzó a ser reconocida en Argentina luego de protagonizar junto a Guillermo Francella la película Un Argentino en Nueva York (1998).



Después del éxito arrasador de la película, lanzó su primer álbum, y el sencillo Cambio dolor se convirtió en el tema de apertura de su siguiente proyecto actoral, la telenovela que la catapultó a la fama en todo el continente: Muñeca brava.



(Lea también: Mila Kunis: de estrella de cine a defensora de Ucrania)

En enero del 2000, fue nombrada ‘Celebridad del año’ por el canal E! Entertainment Television y el éxito de Muñeca brava en Latinoamérica se extendió de manera contundente, convirtiéndola en una estrella en países bien lejanos. En Rusia e Israel, las niñas empezaron a tomar clases de español para hablar como Natalia.

En 2016,protagonizó Soy Gilda, la historia de una de las cantantes más populares de Argentina, que murió en un accidente automovilístico en 1996. La banda sonora de la película se convirtió en el cuarto álbum de su carrera musical.



En 2021, filmó la primera temporada de la serie de Amazon Prime Yosi, el espía arrepentido, historia real de un espía que se infiltra en una comunidad judía para recopilar información que se utilizó para realizar el atentado a la Amia. Y en 2022 se consagró como Eva Perón en la miniserie de Star+ Santa Evita.

Ahora protagoniza Casi muerta, película que ya se encuentra en la plataforma de HBO-Max. Una comedia negra que cuenta la historia de una joven que, a raíz de un accidente automovilístico, descubre que tiene una enfermedad terminal y solo le queda un mes de vida. La cinta explora con humor negro y ternura cómo ella y sus mejores amigos reaccionan ante lo inevitable, y cómo las vivencias de ella hacen que todos a su alrededor se replanteen su propia vida. Hablamos con la actriz sobre esta producción.

¿Le asusta la muerte?

​

Lo que me asusta no es la muerte per se, lo que más me aterra es cómo voy a llegar a esa situación, o sea, el deterioro físico. De la muerte no se salva nadie. Todos vamos a llegar a ese espacio y hay que trabajar mucho para la aceptación de que eso es algo natural y que a todos nos pasa. No hay forma de evitarlo. Creo que hay que cuidarse lo más posible y trabajar el espíritu y la mente, para que cuando nos toque seamos agradecidos con lo que nos pasó en la vida. En la medida de lo posible, me gustaría no ser un peso para la gente que esté cerca de mí. Me gustaría despedirme cuando ya haya cumplido mi paso por aquí de una manera digna.



¿Qué es lo que más le llamó la atención de 'Casi muerta'?

​

Me gustó jugar con la posibilidad de la ironía que uno puede tener en ese momento trágico y, al mismo tiempo, pensar por qué hay que esperar a tener la muerte cercana para hacer lo que siempre soñamos hacer. O sea, ¿por qué dejar las cosas para mañana? Esta es la historia de cuatro amigos a los que les cae esta noticia bomba de que a uno de ellos le diagnostican una enfermedad terminal. Al enfrentarse con esto, cada uno de ellos empieza a reflexionar: “¿en qué me convertí?”, “quiero tener un hijo”, “siempre he querido hacer bungee jumping”… La reflexión es que el hoy es lo único que tenemos seguro, mañana no tenemos idea de qué nos va a pasar. El pasado nos genera esa melancolía, el futuro, la ansiedad de no saber hacia dónde estamos yendo y, al final del día, dejamos pasar este momento que es lo único certero que tenemos.



(Le puede interesar: Sasha Calle, la Supergirl de ‘The Flash’ que tiene raíces colombianas)

La película tiene mucho de resiliencia. Básicamente, lo que le pasa a mi personaje le pasó al director Fernán Mirás, que es un gran actor argentino, un año antes de empezar a rodarla. FACEBOOK

TWITTER

¿La cinta le cambió su mirada sobre la vida y la muerte?

​

La película tiene mucho de resiliencia. Básicamente, lo que le pasa a mi personaje le pasó al director Fernán Mirás, que es un gran actor argentino, un año antes de empezar a rodarla. Fue superfuerte, porque todas las situaciones por las que pasaba mi personaje las vivió él: despedirse de sus hijos, de su familia, hablar con los médicos… él vivió situaciones de mucha angustia, pero sobre todo, de mucho humor. Fernán Mirás es una persona muy graciosa, siempre le encuentra el humor a todo, y estaba haciéndose operar y le preguntaba a los médicos si el texto que había escrito para la película funcionaba, si se sentía real o si lo tenía que cambiar. Se curó. Por suerte no le quedaron secuelas y siguió con la película. Fue muy fuerte estar haciendo una película que, básicamente, contaba la historia de lo que le había sucedido el propio director, previo a filmar.



Usted viene haciendo personajes de mujeres muy fuertes. ¿Estos personajes le han hecho replantearse su rol como mujer?

​

Yo creo que es una ida y vuelta. Creo que una va creciendo naturalmente y va eligiendo cosas que van con su manera de pensar. Yo siempre he tratado de trabajar mis personajes, por supuesto, desde la verdad más sincera, pero inevitablemente atravesada por mi propia realidad. Aunque haga de Gilda y aunque haga de Eva y otros personajes que han existido, ellos están en mi cuerpo. O sea, uno encarna, le presta el cuerpo al personaje, pero tus propias vivencias están puestas al servicio de lo que vivió otra persona. Entonces, sin duda, yo siento que he aprendido mucho. Me sale interpretar este tipo de personajes fuertes, hasta incluso cuando hago de villana.

¿No siente que esta es más una película sobre la vida que sobre la muerte?

​

Sí, es cierto, totalmente. De alguna manera estos personajes quieren vivir en un mes lo que no vivieron en diez años. Y empiezan a buscarle a la vida el color de “lo que hubiera sido si…”



Y también es una película sobre la amistad…



Absolutamente, y habla sobre relajarse y soltar. Uno está todo el tiempo como tratando de agarrar las cositas que le van pasando para que el mundo no se le desarme y cree que así es feliz. Pero cuando te desarmas porque la vida te propone algo que no esperabas, tener ahí una red de contención es importante. Sin duda tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, pero cuando nos ayudan en ese camino, la mano de un amigo cercano hace que todo sea mucho más agradecido y transitable.



(Lea además: Lily-Rose Depp, mucho más que un apellido)

Cuando hago 'remakes', tomo la decisión de arrancar de cero con el guion. Prefiero no ver otras versiones. Creo que eso, de alguna manera, te predispone a tener que hacer algo que funcionó. FACEBOOK

TWITTER

¿Vio 'Bypass' (la versión original de la película)?

​

No. En general, cuando hago remakes, tomo la decisión de arrancar de cero con el guion. Prefiero no ver otras versiones. Creo que eso, de alguna manera, te predispone a tener que hacer algo que funcionó. Me pasó también con una película que hice hace un par de años llamada Re Loca, que también era una versión muy muy libre de otra película que se llamaba Sin Filtro. Y la verdad, vi la original después y no tenía nada que ver la nuestra con la otra; ni mejor ni peor, pero sí diferente. Lo que funciona son las ideas. Esas ideas son universales, la manera de contarlas y de transmitirlas es muy personal.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

@Uschilevy