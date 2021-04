Actriz Natalia Durán habló de su salud

La actriz colombiana Natalia Durán, que recientemente les contó a sus seguidores que padece de cáncer en la tiroides, habló con sus seguidores en su cuenta de Instagram.



En el video, Durán narra que está hospitalizada en este momento, debido a que los médicos que la atienden tienen que revisar el tipo de cáncer que tiene.



(Noticia de contexto: Así es el cáncer de tiroides que padecería la actriz Natalia Durán)

Durán, de 37 años y mamá de tres hijos, agradeció no solo las muestras de solidaridad de sus seguidores, sino que sus amigos y personas más cercanas han estado a su lado en estos momentos difíciles. "Todos me han llamado, todos han estado ahí".



También contó que ha perdido a muchas personas debido al cáncer: "Mi mamá, cuando yo era muy chiquita, y varios amigos".



Agregó que tuvo que recibir una transfusión de sangre, porque tenía muy baja la hemoglobina, "y me dio muy, muy duro".



También habló de la importancia de "oír el cuerpo de cada uno" para determinar en qué momento es necesario actuar.

Igualmente, dijo que le ha servido mucho la "medicina espiritual" que ha recibido y comentó que ella había apoyado, a través de distintas campañas, a mujeres con cáncer, pero nunca pensó que estaría padeciendo la enfermedad, "pero pa'lante es pa' ya", manifestó sobre su tratamiento.



Al final, una integrante del personal de salud dio un mensaje de cuidado para todos.

