Dirigida por Hayato Date, la adaptación a anime de ‘Naruto’ se estrenó en Japón el 3 de octubre de 2002. Desde entonces, las aventuras de ‘Naruto Uzumaki’, ‘Sakura Haruno’, ‘Sasuke Uchiha’ y su sensei ‘Kakashi Hatake’ han sido transmitidas en miles de hogares en el mundo.

'Naruto Shipuden' se estrenó en 2007 y es la continuación de esta historia que cautivó a los fanáticos del anime, en la que se cuenta una faceta más adulta y oscura de este equipo de ninjas.

Una de las grandes quejas de los fans es que esta serie tiene muchos capítulos de relleno, situaciones que no provienen del manga original y que no hacen parte de la trama principal, por lo que a veces se hace tediosa de ver.

Precisamente, en contestación a este inconformismo, el portal especializado en anime 'AnimeDatos' compartió una guía con la cual es posible ver la segunda parte de 'Naruto' sin todas las situaciones irrelevantes y subtramas innecesarias.

Las dos primeras temporadas, 'El Rescate del Kazekage' (desde el capítulo 1 hasta el 32) y 'El Tan Esperado Reencuentro' (desde el 33 hasta el 53), son cruciales porque presentan el regreso de 'Naruto' y su búsqueda por 'Sasuke'.

Temporada 3: ‘Los 12 Guardianes Ninja’ (desde el 54 hasta el 71)

• Episodio 54: solo debe ver desde el minuto 3:35 hasta el 18:33.

• Vea el episodio 55 completo.

• Episodio 56: solo debe ver desde el principio hasta el minuto 11:40.

• No vea desde el capítulo 57 hasta el 70.

• Episodio 71: solo debe ver desde el minuto 16:40 hasta el final.

La temporada 4, llamada ‘Los Destructores Inmortales, Hidan y Kakuzu’ (desde el 72 hasta el 88) debe verla completa.

Temporada 5: ‘El Arribo del Sanbi’ (desde el 89 hasta el 112)

• Episodio 89: debe ver solo desde el principio hasta el minuto 13:25. Luego, solo debe ver desde 14:49 hasta el 17:33. Por último, solo debe ver desde el 19:01 hasta el final.

• Episodio 90: solo debe ver desde el minuto 5:43 hasta el 12:10.

• Evite ver desde el capítulo 91 hasta el 111.

• Episodio 112: solo debe ver desde el minuto 13:38 hasta el 17:16 y desde el minuto 17:46 hasta el 19:39.

La temporada 6, llamada ‘La promesa del maestro y la venganza’ (desde el 113 hasta el 143) debe verla completa. Además, no vea la temporada 7, ‘La activación del seis colas' (desde el 144 hasta el 151).

Temporada 8: ‘Los dos salvadores’ (desde el 152 hasta el 175)

• Debe ver desde el capítulo 152 hasta el 169.

• No vea el 170 ni el 171.

• Debe ver desde el 172 hasta el 175.

Temporada 9: ‘Saga del pasado: El lugar de Konoha’ (desde el 176 hasta el 196)

• Episodio 176: solo debe ver desde el principio hasta el minuto 3:58.

• No debe ver el 177.

• Episodio 178: solo debe ver desde el minuto 18:02 hasta el final.

• Episodio 179: solo debe ver desde el principio hasta el 4:44.

• Episodio 180: solo debe ver desde el principio hasta el 2:12.

• Episodio 181: solo debe ver desde el principio hasta el 2:30 y el desde el minuto 18:05 hasta el final.

• No debe ver desde el capítulo 182 hasta el 196.

Debe ver completa la temporada 10, ‘La reunión de los Cinco Kages’ (desde el 197 hasta el 222). Y de la 11, ‘Vida paradisíaca en un barco’ (desde el 223 hasta el 242), solo vea el capítulo 222.

Temporada 12: ‘El control del Kyūbi y el encuentro del destino’ (desde el 243 hasta el 275)

• Debe ver desde el capítulo 243 hasta el 256.

• No debe ver desde el 257 hasta el 260.

• Debe ver desde el 261 hasta el 270.

• No debe ver el 271.

• Debe ver desde el 272 hasta el 275.

Temporada 13: ‘Los Siete Espadachines Shinobi’ (desde el 257 hasta el 260)

• Debe ver desde el capítulo 276 hasta el 278.

• No debe ver desde el 279 hasta el 281.

• Debe ver el 282 y el 283.

• No debe ver desde el 284 hasta el 295.

Temporada 14: ‘La Cuarta Gran Guerra Ninja - Asaltantes de Lejos’ (desde el 296 hasta el 320)

• No debe ver desde el 296 hasta el 302.

• Debe ver desde el 303 hasta el 320.

Temporada 15: ‘La Cuarta Gran Guerra Ninja - Sasuke y Itachi’ (desde el 321 hasta el 348)

• Debe ver desde el 321 hasta el 345.

• Episodio 346: debe ver desde el principio hasta el minuto 12:35.

• No debe ver el capítulo 347 ni el 348.

Temporada 16: ‘Kakashi: La Sombra de las Operaciones Encubiertas Anbu’ (desde el 349 hasta el 361)

• No debe ver el capítulo 349.

• Episodio 350: solo debe ver desde el minuto 8:49 hasta el 9:50.

• No debe ver desde el 351 hasta el 361.

Temporada 17: ‘La Cuarta Gran Guerra Ninja - El Regreso del Equipo Siete’ (desde el 362 hasta el 372)

• Episodio 362: solo debe ver desde el minuto 1:18 hasta el final.

• Debe ver desde el capítulo 363 hasta el 372.

Temporada 18: ‘La Cuarta Gran Guerra Ninja - Obito Uchiha contra las fuerzas Shinobi’ (desde el 373 hasta el 393)

• Debe ver desde el capítulo 373 hasta el 375.

• No debe ver el 376 ni el 377.

• Debe ver desde el 378 hasta el 388.

• No debe ver el 389 ni el 390.

• Debe ver desde el 391 hasta el 393.

No vea la temporada 19, ‘El Respaldo de Naruto - La maravilla de los Amigos’ (desde el 394 hasta el 413).

Temporada 20: ‘Infinito Tsukuyomi: La Invocación’ (desde el 414 hasta el 479)

• Debe ver el capítulo 414.

• Episodio 415: debe ver desde el principio hasta el minuto 13:09.

• No debe ver el 416.

• Episodio 417: debe ver desde el minuto 18:42 hasta el final.

• Debe ver el desde el 418 hasta el 421.

• No debe ver el 422 ni el 423.

• Debe ver el 424 y el 425.

• Episodio 426: debe ver desde el principio hasta el minuto 12:40. Luego, debe ver desde el 20:15 hasta el final.

• Episodio 427: debe ver desde el principio hasta el 3:11.

• No debe ver el 428.

• Episodio 429: debe ver desde el principio hasta el 0:30.

• No debe ver el capítulo 430 ni el 431.

No vea ‘Las crónicas de Jiraiya - Las historias perdidas de Naruto’ (desde el 432 hasta el 450) y vea completa ‘La verdadera leyenda de Itachi - Luz y oscuridad’ (desde el 451 hasta el 458).

‘El Origen del Ninshu - Las almas de Indra y Ashura’ (desde el 459 hasta el 469)

• Debe ver el capítulo 459.

• No debe ver el 460 ni el 461.

• Episodio 462: solo debe ver desde el minuto 10:15 hasta el final.

• Debe ver el 463.

• No debe ver desde el 464 hasta el 469.

Vea completa ‘Kaguya Otsutsuki Ataca’ (desde el 470 hasta el 479) y no vea la primera parte de la temporada 21 (esta va desde el capítulo 480 hasta el 500). Solo vea desde el 484 hasta el 500.

