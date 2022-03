Una cámara le sigue el paso a Naomi Watts. Corre frenéticamente. Un tirador acecha la escuela donde estudia su hijo adolescente. Ella acaba de enviudar e intenta rehacer su vida al lado de sus hijos; sin embargo, un cambio en su rutina diaria –esa mañana decide salir a trotar al bosque, a kilómetros de distancia de su casa- se convertirá en una pesadilla cuando empiece a recibir detalles fragmentados de lo que está ocurriendo. Amy Carr (Watss) hará lo imposible por salvar a su hijo. Desesperada (Lakewood, en su título original) son 110 minutos de adrenalina.

El director australiano Phillip Noyce (Sliver, Juegos de patriotas) está detrás del filme que se encuentra en los cines del país y que bebe parte de su esencia de algunas de las recordadas masacres que han transcurrido en escuelas estadounidenses, como Columbine –en 1999 y que dejó 15 muertos (incluyendo los dos victimarios)- o en la universidad Virginia Tech, donde uno de los estudiantes mató a 32 personas en abril del 2007.



(Además: El primer beso homosexual en la historia de Pixar se verá en 'Lightyear')



Watts -recordada por 21 gramos, Lo imposible, Mulholland Drive y Birdman, entre otras producciones- aceptó el personaje después de muchos años de conversar la historia con Noyce. Fue complejo, en lo emocional porque es madre y vive el temor de que sus hijos vivan un hecho similar, y desde lo físico porque a pesar de su tremendo estado corporal, tuvo que correr en todas las escenas.

-¿Por qué acepto este papel?

​

Porque soy mamá. Vivo con ese miedo cuando leo en el periódico que una situación como esta ocurre. Es un tormento. Hay momentos en los que mando a mis hijos a la escuela y de pronto me asaltan horribles pensamientos. Y eso es parte de ser madre. Cuando los dejamos en la cuna, pensamos: ¿Se van a caer? ¿Van a poder respirar bien ¿Se van a caer por las escaleras si van a casa de un amigo? Cuando cruzan la calle…. En fin, hay todo tipo de miedos con los que vives cuando te conviertes en mamá. Desafortunadamente, no tiene sentido. Pero también se ha convertido en un miedo más, que ir a la escuela- un lugar tan inocente- sea, o pueda ser, un lugar vulnerable.

¿Qué hizo para prepararse para correr durante toda la película?



He sido corredora. Solía correr mucho en mis veintes y mis treintas, pero comencé a tener lesiones de espalda, una recurrente, por lo que no era bueno seguir haciendo deporte de alto impacto. Pero dicho eso, tengo antecedentes bastante atléticos. Y me he adaptado a diferentes cosas. Disfruto los deportes y el ejercicio. Es bueno para tus endorfinas, así como para tu apariencia física. Y, uh, cuando decidí que iba a hacer esta película comencé con un programa de entrenamiento para correr y es increíble la memoria que tienen los músculos. Logré ponerme en forma, pensando que íbamos a grabar en secuencias cortas pero una vez que comenzamos, a Phillip le gustaba grabar en tomas muy largas que parecían nunca terminar. Y repetirlas. Por lo que me encontré también evolucionando físicamente conforme el rodaje progresaba.

Es su primera vez trabajando con Phillip.



Sí. Aunque lo habíamos hablado y queríamos hacerlo desde hace mucho tiempo. Y sabes, Australia es un país grande, pero, es una industria pequeña. Y todos nos conocemos en algún punto. Y sí, siempre lo he adorado. Así que definitivamente, cuando se me presentó la idea, pensé: ‘Es genial, me encanta’. Fue al principio de covid y la pandemia y era pronto para volver a un set y pensé que estaría en manos seguras con alguien tan docto en cinematografía como él.

Usted estuvo completamente sola, en medio del bosque, rodando las escenas…¿cómo fue esa experiencia?



Estaba preparada para eso. Fue desafiante y emocionante al mismo tiempo porque fue un nuevo reto. No estaba completamente sola. Tenía mi teléfono con dos actores del otro lado de la línea, que contribuían enormemente. Quiero decir que ellos realmente estuvieron ahí conmigo. Me la pasaba dándoles las gracias al final de cada toma. Ellos tenían que ser ágiles, y estar preparados para cualquier improvisto. Debíamos estar muy coordinados. A veces perdíamos la señal y no podía escucharlos, así que tenía que seguir yo sola.

-¿De verdad no estaban leyendo los diálogos mientras usted estabas frente a la cámara?

No. Estaban metidos en un camión en algún lado del bosque. Sí, porque no podían estar cerca, estábamos cubriendo un espacio tan grande que, si se les veía en la escena, corriendo a mi lado, no hubiera funcionado. La técnica de filmación usaba un nuevo tipo de cámara que permitía realizar enormes y fantásticas tomas con increíble detalle. Pero eso implicaba que mis coestrellas estaban lo más cerca de mí como les fuera posible.

¿Hay alguna metáfora con la historia en el hecho de estar corriendo todo el tiempo?



El caos gira en torno a la mente de Amy. Y de cualquier persona si recibiera esa llamada. Tal vez no estén perdidos en un bosque sin vehículos ni nada. Pero simplemente en el curso de su día pensando ‘¿cómo pasó esto’, ‘¿qué puedo hacer para solucionarlo’. Además de una espiral de emociones pasando por pánico, miedo e impotencia. Y de pronto a ratos encontrando tu poder para después sentir que te roban tu estabilidad. Puro caos a tu alrededor. Así que supongo que el estar corriendo, ciertamente me ayudó porque el agotamiento físico impide que estés sólo en tu cabeza y simplemente debes, concentrarte. Y creo que eso le pasaría a alguien que recibiera esa noticia, simplemente pierde el control de todo. Y, el agotamiento físico ayudó a encausar eso.

Hay un punto en la película en que todo lo malo le pasa a Amy…



Sí.



Enfrenta muchos obstáculos: la distancia, la inhabilidad para contactar gente. Y de pronto hay un giro en el que todo cambia. ¿Podemos hablar de lo que Amy descubre de ella misma y de su familia?



Ella descubre se vuelve increíblemente maternal en su determinación. Y me imagino que una madre en esta situación pudiera hacer lo mismo. Aunque haya o no sucedido. Digo, escuchas de madres que levantan autos de encima de las piernas de sus hijos o cosas así. Y es simplemente esa fortaleza que surge de ti que es algo profundamente maternal. Y también está ese profundo nivel de entendimiento de que tal vez se perdió de algunos momentos, y momentos importantes con su hijo. Y que tal vez tenía que haber hecho de lado su propio duelo para estar más pendiente del duelo de su hijo y ayudarlo. Porque obviamente él perdió a su padre, no fue solamente que ella perdió a su esposo. Él perdió a su padre. Y fue tal vez en ese momento preciso en el que ella no supo cómo ayudar. A través de esta crisis ella se da cuenta de que ha pasado algunas cosas por alto.

Facebook Twitter Linkedin

'Desesperada' se rodó durante la pandemia. Foto: Cine Colombia

En Desesperada vuelve a actuar en un filme escrito por Chris Sparling –autor de Sea of Trees que Naomi Watts protagonizó en el 2015, bajo la dirección de Gus Van Sant-. ¿Qué es lo que te gusta de sus guiones?



La tensión, los fantásticos personajes llenos de matices. Es, sabes... En ambos casos, mujeres ordinarias pasando por algo extraordinario. Y eso siempre es algo atractivo para enganchar a una audiencia y a un actor. También me gustó mucho la película que escribió, Buried, que es algo similar, en el sentido en el que es una persona en una situación muy limitante. Y, sí, creo que esta historia se sintió completamente atractiva, signifitiva, habla de una crisis que estamos viviendo, una y otra vez y es algo que no debería estar sucediendo. Es devastador.



CULTURA

*Con una entrevista cedida por Cine Colombia

@CulturaET

Otras noticias