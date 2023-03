“¡Ahí viene Nacho Vidal!”, fue la voz de aviso que puso a correr a unos veinte periodistas que lo esperaban ansiosos. Entre los disparos de las cámaras se colaron algunas risitas maliciosas y chistes de doble sentido ante su inminente presencia (relacionados con trípodes o bultos). El actor más famoso y polémico de la industria del porno apareció con una sonrisa y esa mirada llena de malicia que se abría paso entre los pliegues de la piel de un rostro que parece estirado un poquito, por obra gracia del bisturí, y en el que rebotaba el haz de los luz de los flashes.

Nacho Vidal estaba emocionado pues iba a ver las primeras escenas de una serie inspirada en su trabajo y en esos 25 centímetros de pura testosterona que compartió sin pudor con el mundo.

No estaba entrando a un lanzamiento de una de sus películas hardcore; ni en los realities o aventuras turísticas que se convirtieron en historias de sexo desenfrenado donde aparecía como el amo absoluto. A pesar de estar acostumbrado a ser el centro de atención, estaba un poco nervioso y no dejaba de ver (o de verse) en un afiche con la palabra NACHO, entre chicas de ropas ligeras y con un joven musculoso en el centro de la imagen. Era él, sin arrugas, con más pelo, tal vez un poco más rejuvenecido por obra y gracia del universo de las series y de las ganas de riesgo del streaming. Nacho Vidal –el original– estaba ansioso y no lo disimulaba, era el momento de ver las primeras imágenes de esa serie inspirada en su vida. ¡Joder!



Varias veces le ofrecieron contar su vida, ¿pero que podía contar este personaje que vivía de exponer fantasías carnales frente a una cámara en unas agitadas escenas de acción? La respuesta no era la obvia; tenía que aparecer otro Nacho Vidal. “La serie Nacho no es sobre el personaje que todos conocen; es de la persona”, respondió claramente entre una maraña de grabadoras, celulares y una que otra cámara en lo que fue el primer bocado de la producción que se estrena el 3 de marzo en la plataforma Lionsgate+ (antes Starzplay) y que también tiene integrado su contenido en el paquete en combo de Star+ y Disney+.

Fue en México en octubre del año pasado cuando este español que tiene en su carrera más de 600 películas de porno y fue productor de un poco más de un centenar, habló del proyecto que se hizo realidad. El embargo de las primeras escenas del tráiler de la serie impedía dar detalles de lo que en ese momento iba a ser la narrativa de la aventura de Ignacio Jordá, su nombre de pila, un joven que deja su hogar católico, para dedicarse al cine triple X en los noventa y convertirse en una estrella internacional.

“Yo siempre hablo en tercera persona siempre con él (el Nacho famoso) y le pregunté What’s next (¿Qué sigue?). Y él hace siempre algo nuevo que me deslumbra (…). Yo estaba durmiendo en mi cama y ahora han pasado cosas. Cuando me propusieron lo de la serie yo dije: ‘Ok múevelo’”, recordó en una charla con EL TIEMPO en Ciudad de México. Otra de sus frases a la compañía productora fue: “Si tenéis los huevos de llevar esto a una pantalla, lo vamos a celebrar”.

Nacho Vidal, actor porno español, en una de sus visitas a Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Al cabo de casi dos años lo contactaron para darle la noticia. “Estaba en Tailandia, en uno de mis viajes de tres meses, y me dijeron: ‘oye a los americanos les ha gustado la idea; no podemos esperar, te compramos el tiquete a Madrid, lo conversamos y te devolvemos a Tailandia’”, recordó Vidal. Le gustó la idea, se sintió feliz de ser el centro de atención y sus ojos verdes como los de un gato que ha saciado casi todas sus siete vidas, brillaron. Estaba listo para desnudar otra parte de su existencia.

Martiño Rivas, interpreta al joven Nacho Vidal en su ascenso en la industria del cine. Foto: Lionsgate+

“Les dije desde el minuto cero que podían contar lo que les diera la puta gana. Lo único que intentado resguardar y respetar es a mis hijos, ya que en mi vida puede haber movidas que ellos no tienen por qué saber a través de una serie y no lo saben de mi boca. Salté por encima de eso y eso no se va a contar”, recalcó. Vidal no ha estado exento de polémicas, en 2020 fue investigado por la muerte de José Luis Abad, un fotógrafo que participó del ‘rito del sapo bufo’ en la casa del actor, que tuvo que lidiar con el delito de homicidio involuntario por llevarlo a inhalar el humo de una combustión de escamas del réptil, en una práctica mística que se salió de control.



Sin embargo, este año un informe toxicológico reveló que la víctima inhaló una dosis menor a la considerada peligrosa y había consumido estupefacientes antes de entregarse al rito, con lo que puede salir libre de la acusación. Nacho también encaró acusaciones de fraude fiscal, sumado a problemas de salud que iban de la disfunción eréctil y a su batalla contra el síndrome de Reiter, una artritis reactiva que afecta las articulaciones y se produce por bacterias presentes en los genitales o en los intestinos. Tuvo que retirarse de la industria del cine porno, donde también fue criticado por ser brusco con las mujeres.

“Tengo una mirada femenina. La gente piensa que por mi trabajo yo soy un tipo rudo, pero yo digo –aunque todos se ríen– que a mí siempre me han usado. Es que todo lo que yo hacía me lo han pedido las mujeres. Pero un día empezó a llegar gente joven a decirme que había hecho con su novia lo que había visto en mis películas y me di cuenta que tenía una responsabilidad muy grande, pues esa gente se estaba educando con porno mío y pensé que tenía que mostrar que había otras maneras de tener sexo (...). Comencé a cambiar eso… A tener sexo de manera diferente”, dijo Nacho, quizá para estar a tono con la serie que fue escrita por mujeres y creada por Teresa Fernández-Valdés de la casa productora Bambú. La primera temporada, por otro lado, también tomó elementos del libro Nacho Vidal: confesiones de una estrella porno, del periodista David Barba.

***

Fernández-Valdés creó series como Fariña, La chicas del cable o el melodrama Velvet ¿Por qué quiso arriesgarse con la vida de Nacho Vidal?

“También quería descubrir al otro Nacho”, explicó la productora, “conocer los orígenes del que vive al límite y no se esconde, el que siempre tendrá grandes titulares acerca de su vida, pero que también es un tipo muy romántico, enamoradizo (…). Hay algo que no nos debe asustar y es que un hombre, por muy sexual que sea, siempre tiene algo que contar. En la serie nos desligamos del porno, no es triple X, es una producción que habla de lo que todos hablamos...de sexo", recalca la también cabeza del equipo de guionistas de los ocho episodios de esta trama basada en la vida real, mientras Nacho Vidal se mueve unos centímetros para más ráfagas de flashes.

Ella revela más elementos de su Nacho. “Es controvertida, hablar de la industria del porno sigue siendo un tabú, incómoda, pero lo que tenemos ofrece un poco de humor desenfadado, no para hacer algo frívolo, sino para humanizar a quienes hacen parte de este medio y mostarle a la gente que puede ser delicado y a la vez muy oscuro en algún punto”. Tal vez el gran consumidor de porno se podría decepcionar, pero a la luz de las palabras de la productora, la clave es despertar también un interés por descubrir lo que no se ve de ese mundo.

Luego Nacho Vidal hizo dos nuevas confesiones que, para sus fanáticos más devotos, que podrían ser trascendentales. “Ver esa recreación de mi vida fue algo muy fuerte. Con los guiones descubrí como se entrelazaban aquellas vivencias que muchas veces yo tenía desordenadas en mi cabeza. Casi siempre salía a otra sala a llorar”, aseguró el actor, para quien lo que está pasando en el negocio que lo hizo famoso ya parece no agradarle.

“Es una industria que ahora es el vil reflejo de la sociedad en que vivimos, que es fría y enferma. Estoy a años luz de todo eso. Ya no ves ni un beso, lo más visto tiene que ver con puestas en escena con familias o un chico follándose a una abuela”, enfatizó, aunque si tiene una cuenta en Only fans.

***

María de Nati intepreta a Sara Bernat, uno de los grandes amores de Nacho Vidal. Foto: Lionsgate+

Nacho, la serie, es una ficción protagonizada por Martiño Rivas, que revela pasajes de la adolescencia del actor porno, sus experiencias con el sexo en vivo en clubes de Barcelona y su llegada a la meca del cine para adultos, Los Ángeles, tras haber conquistado Europa y su reinado en España donde ahora el porno genera más de 500 millones de euros anualmente.



“A mí me intimida mucho la figura de Nacho (Vidal) todavía a día de hoy, para mí es nuestro Mike Tyson”, confesó Rivas en una entrevista con la agencia Efe. “Pocas veces tienes la oportunidad de ponerte en los zapatos de alguien que vive sin miedo (...) Lo que hemos intentado es que haya cabida a todas las distintas voces que configuran ese hábitat”.



Según su productora, la serie Nacho quiere humanizar a quienes hacen parte de la industria del porno. Foto: Lionsgate+

El actor se preparó física y psicológicamente para protagonizar Nacho, pero al convertirse en ese ‘superhéroe del sexo’, con todos los tonos grises de su vida, tuvo que dar un paso al costado para algunas escenas un poco más fuertes donde el Vidal verdadero fue el doble de pene en la serie. “Tengo como treinta vidas en una”, dijo la exestrella porno, dejando en el aire la idea de más temporadas. Por ahora, solo hay espacio para conocer sus inicios, quizás los de más brillo y luz de un hombre dotado de cascadas de testosterona y que va a seguir dando que hablar.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1