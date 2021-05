Muy terrenales y humanos son los ‘Hombres de Dios’

Julio Sánchez Coccaro leyó el libreto del capítulo Con amor y sin armas, de la serie Hombres de Dios, y le dijo a su mánager: “Lo hago, así sea gratis”.

Ha hecho muchos sacerdotes en su carrera actoral, “por ahí unos 10 importantes, pero este fue concebido de manera magistral por el director y los escritores, porque si algo nos está haciendo falta son los buenos escritores y este guion es magia, que llevado a la producción, tuvo el mismo efecto”, dice.



Sánchez Coccaro es uno de los más importantes actores colombianos. Hizo su primer personaje cuando tenía 8 años, en 1972, y oficialmente está en la televisión desde 1984.

Nunca había trabajado con un canal regional “y me moría de ganas, y qué mejor que en este proyecto que exigió, además, trabajar un lenguaje de época”. Es fray Gregorio, un sacerdote que confiesa al conquistador Pedro de Heredia (Manuel Navarro) antes de que este deje Cartagena para ir a rendir indagatoria a la Comisión de Indias.



“Fray Gregorio es un hombre convencido de su fe y de su labor con los indígenas, ensombrecida los cuestionables conquistadores, usurpadores y agresivos. Por eso, lleva a Heredia a una confesión de verdad, hasta las últimas consecuencias, para que diga que ha sido malo, que ha matado gente. Le dice que no lo absuelve hasta que no se convierta en un ministro de Dios y el conquistador se enoja y se va. Su culpa como religioso viene cuando se entera de que Heredia murió antes de llegar a España, porque él quiso llevarlo al límite como humano, para que hablara de sus pecados desde el corazón”.



Para Roberto Flores, creador de la serie con Carlos Franco, y que se verá desde hoy en Telecaribe a las 8:30 p. m. “es una forma de mirar cómo las personas entregan su vida a una vocación con sacrificios y renuncias, y a través de la cual aspiran a comunicar cosas a la humanidad, con las dudas de su vocación”, dice Flores.



Iván Wild, Diana Lowis y Disney Gómez también están en el equipo, un grupo que de algún modo es una cofradía, que ha trabajado en distintos proyectos, unidos por su amor al cine, el audiovisual, la buena realización y una especial fotografía.



Flores ha hecho las películas Heridas, La hija de la luz, Cazando luciérnagas, Ruido rosa, Vivo en el limbo, El paraíso y Tan lejos como puedas, entre otras, y sabe que desde hoy, cuando se presente el primer capítulo, Los dones del Señor, puede haber críticas, por la humanización de estos hombres de Dios.



“La gente puede pensar que esta humanización es irrespetuosa. No nos interesaba hacer catequesis ni adoctrinamiento religioso, sino mirar la vida de estas personas que han tomado un camino que es difícil y duro, con una gran exigencia”.



Es más, ni Flores ni el equipo de amigos que lo acompañan son católicos practicantes; son creadores con una vocación especial por el arte y por contar historias.



Dime la verdad, Firme pero suave, Perdón por adelantado y Un chiste de monos son los otros capítulos de Hombres de Dios, en los que actúan Hernán Méndez, Victoria Hernández, Ramsés Ramos, Santiago Alarcón, Juan Pablo Barragán, Jairo Ordoñez, Carlos Serrato, Clary Borja y Airyn Gambín.



Las historias tienen narraciones desde el siglo XV hasta hoy. Incluyen comedia negra, humor, drama y fantasía. Una empresaria con una manera de ser difícil, un sicario, una adivina y un hombre lobo buscan el perdón y la reivindicación, pero también cuestionan el mundo y lo que deben vivir.



Flores cuenta que esta idea nació en plena cuarentena, “un poco por las respuestas a tanta incertidumbre, a las preguntas que nos hemos hecho en este tiempo. Como una experiencia profundamente personal, no religiosa, pero sí mística y espiritual”.



Agrega que a uno de los actores (que no nombra) tuvo que convencerlo porque nunca había hecho un sacerdote y tenía ciertas dudas. “Y le dije: ‘pero has hecho asesinos y no eres un asesino. Lánzate”.



También, el interés de este grupo es mostrar un Caribe más allá del imaginario que se ha creado en el resto del país y desde el resto del país, “un Caribe que es más real”.

Las grabaciones fueron a finales del año pasado. “Con tiempo. Mi capítulo se hizo en una semana, con tranquilidad, con exámenes permanentes, con un gran respeto del equipo. En la televisión comercial se hubiera grabado en un día. Esto demuestra la calidad del proyecto”, dice Sánchez.



“Todos tuvimos una suerte de privilegio con este proyecto, algo especial para el espíritu” dice Flores.