El cineasta estadounidense William Friedkin, famoso por haber dirigido El exorcista, falleció a los 87 años. La información fue dada por la revista Variety. El realizador hizo historia en Hollywood al atreverse al llevar a la pantalla grande la historia del libro homónimo escrito por William Peter Blatty que causó revuelo al contar la aterradora posesión demoníaca de una niña.

El realizador, también famoso por cintas como Contacto en Francia y una adaptación de El salario del miedo, convirtió la tensa narrativa de Blatty en una de las películas más aterradoras del cine en la década de los 70. Aunque Contacto en Francia ganó cinco premios de la Academia, entre ellos el de mejor película, mejor director para Friedkin y mejor actor para Gene Hackman, fue El exorcista su cinta más popular y reconocida.

Aunque en un principio se barajó el nombre de Stanley Kubrick para dirigir El exorcista (quien dijo tajantemente que no se le medía al proyecto) el autor del libro recomendó a William Friedkin, quien logró una trama llena de tensión psicológica al exponer la crisis de fe de un sacerdote (el padre Karras, interpretado por Jason Miller) y la batalla contra el mal que parecía haber dejado en suspenso el cura Merrin (interpretado magistralmente por Max von Sidow) durante unas excavaciones en Iraq); a la par con la extraña transformación de comportamiento de Megan, la hija de una actriz, que sin querer encara a un demonio que convierte su vida en una pesadilla.

Linda Blair en una de las escenas más aterradoras de El exorcista. Foto: Warner Bros. Pictures

El balance entre el conflicto emocional de los protagonistas y una impactante descripción de la posesión diabólica de la pequeña protagonista; sumado al detallado manejo del ritual del exorcismo puso a temblar de miedo a todo el mundo en las salas de cine.

Regan MacNeil es un personaje de la novela de 1971 ‘El Exorcista’, de William Peter Blatty. Foto: Warner Bros.

La cinta-estrenada en 1971- causó polémica, fue cruda y arriesgada en la forma y en fondo, tocó un tema religioso muy delicado y generó en la audiencia un interés en el tema de las posesiones demoníacas. Aunque antes se habían hecho películas del tema es indiscutible que William Friedkin sentó las bases para que se desarrollarán otros filmes sobre sacerdotes luchando por expulsar el mal de una persona.



Otro tema: Víctor Mallarino: ‘Quisiera que la gente se replantee los valores de la Iglesia’

Luego se rodó una segunda y tercera parte, que no contaron con el apoyo de Friedkin detrás de cámaras, quien pasó de la fama a lidiar con la sombra de ese filme y la imagen de la pequeña Regan MacNeil (Linda Blair). Aunque no fue una pesadilla, sin llevó al director a tratar de dar un giro radical en sus siguientes trabajos, probó con el policíaco con tintes eróticos en Jade; la comedia, con Deal of the Century, los videoclips, al dirigir el éxito de Laura Brannigan Self Control, así como algunos telefilmes y series con episodios de Cuentos de la cripta y C.S.I.

Pero en el 2018 regresó a enfrentarse a los demonios (en la ficción, claro está) en el documental 'The devil and father Amorth',que muestra el trabajo de uno de los exorcistas más importantes del siglo XX, el Padre Gabriele Amorth, al que luego desdibujaron en la reciente cinta 'El exorcista del Papa'. Cabe decir que Amorth fue fanático de la cinta más famosa de Friedkin.





Otro tema: ¡Borra mi exorcismo o te mato!: amenaza al director de ‘El exorcista’

Una imagen icónica de El exorcista. Foto: Warner Bros., Hoya Productions

En este documental Friedkin registra el noveno exorcismo que el sacerdote le hizo antes de morir a Cristina, una mujer italiana que buscó su ayuda luego de notar extraños comportamientos de su parte durante los días de fiestas religiosas relacionadas a la vida de Jesús. La producción se puede ver en Netflix.



La noticia de la muerte de William Friedkin conecta con la promoción de un versión contemporánea de su cinta: The Exorcist: Believer, que se estrenará en octubre de esta año y que lleva a otros terrenos la idea de la posesión satánica. La actriz Ellen Burstyn, que actuó en el filme original, reaparece como Chris MacNeill, la madre de Reagan MacNeill, para un aterrador reencuentro.



Su última película, 'The Caine Mutiny Court-Martial', debe debutar este año en el Festival de Cine de Venecia.

