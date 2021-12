Raquel Ércole fue, sin duda, una de las más bellas actrices de la televisión colombiana, una mujer de talento, conocedora de su oficio. Esposa de Lizardo Díaz, Felipe de Los Tolimenses, su nombre y su figura le dieron un sello al audiovisual nacional.

Su fallecimiento, el 13 de diciembre en Bogotá, luego de llegar de un viaje a La Guajira, enluta a la televisión. Según cercanos, la actriz y su hija Patricia Ércole, también actriz, llegaron de Palomino sin novedades y se acostaron a dormir, pero Raquel Ércole no se despertó.



Nacida en Neiva el 20 de febrero de 1940, Raquel Ércole Ramírez empezó su vida como lo dicta la tradición de su tierra: bailando música folclórica.

Su relación con Lizandro Díaz la trajo a vivir a Bogotá, donde no solo hizo un matrimonio con tres hijos sino un equipo con el hombre que hizo reír a los colombianos en el dueto Los Tolimenses y que falleció en el 2012.



Ércole siempre lo lloró tras su muerte. Fue una unión muy larga y muy fuerte que los llevó incluso a hacer cine, ‘Amazonas para dos aventureros’, ‘Y la novia dijo’ y ‘Amenaza nuclear’, tres largometrajes que hicieron con su productora.



Ércole fue la eterna mala a de la televisión, aunque también hizo personajes de buena.

Uno de sus antagónicos más recordados fue el de la malvada Lorenza de Acevedo en 'La pezuña del diablo', una telenovela que en su momento paralizó el país.



En una entrevista con EL TIEMPO, en el 2013, la actriz contó que en su casa le decían que miraba a todos con “esa profundidad de mala remala que tenía el personaje que tanto reconocimiento le significó. Todos los humanos tenemos la parte positiva preciosa y la negativa; y vivir eso en un personaje es satisfactorio hasta un punto pues botas la energía que tienes y reprimes en la cotidianidad. Con lo que me pasaba entendí que no podía llevarme los personajes a la casa y desquitarme con mi familia”.



El teatro fue otra de sus casas. En el 2013 participó en 'La ceguera del halcón', en el antiguo Casa Ensamble, en Bogotá, una pieza de 15 minutos que cuenta la historia de una actriz, Bárbara, que fue famosa y olvidada en su vejez, un personaje que cautivó al público y con el que Ercole recibió aplausos de pie en cada presentación.



Aunque en el último tiempo estaba retirada de la actuación, la lista de producciones en las que actuó es larga. ‘El 0597 está ocupado’ fue su primera novela, en 1963, a la que le siguieron 'En nombre del amor', 'Un ángel de la calle', 'El enigma de Diana', 'Una vida para amarte', 'La herencia', 'El ángel de piedra', '¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?', 'Perro amor', 'El auténtico Rodrigo Leal' y 'Secretos de familia' figuran en la lista.



En el medio siempre se dijo que se parecía a la actriz italiana Sofía Loren y así la llamaban muchos: la Sofía Loren colombiana. A ella no le molestaba pero también comentaba que era muy de aquí, pero especialmente, muy huilense.