Murió novio de la hija de Whitney Houston

Nick Gordon, quien fue novio de Bobbi Kristina Brown, la única hija de Whitney Houston fallecida por una sobredosis, murió de un ataque al corazón provocado por la mezcla de varias drogas, según han informado varios portales.

Gordon tenía 30 años y es recordado porque se vio implicado en la muerte de Brown, pues se hallaba con ella en el mismo lugar y no le brindó ayuda, por lo que un juez lo obligó a pagar 36 millones de dólares a los familiares de Bobbi Kristina por negligencia pues, al parecer, la joven perdió la vida tras ingerir un coctel tóxico en hechos ocurridos en Atlanta, en el 2015.



La noticia de la muerte de Gordon fue dada a conocer por uno de sus hermanos, Jack Walker Jr., a la revista People. "Estamos devastados por la pérdida de mi hermano. Deja un vacío en los corazones de mi familia y sus amigos. La batalla de Nick en la vida no fue fácil. Estaré eternamente agradecido de que Dios me haya brindado un pequeño momento al final de la vida de Nick, y pude sostener su mano mientras se iba", dijo a la publicación.



Y es que según la revista People, Nick Gordon falleció de un ataque de corazón provocado por una sobredosis. Como explica también The Daily Mail el joven de 30 años fue trasladado de urgencia al hospital Altamonte Springs, en la Florida, donde, finalmente, murió.



La muerte de Gordon es la tercera que se relaciona con Whitney Houston, quien fue la primera en morir de una sobredosis, en el 2012, en un hotel de Beverly Hills.



Gordon era hijo adoptivo de Whitney Houston y tras la muerte de la cantante dio a conocer su relación de pareja con Brown. El hombre había tenido problemas legales en el 2018, por violencia doméstica con su novia de ese momento, Laura Lean.



La joven, sin embargo, siempre retiraba los cargos y se culpaba, pues alegaba que todo se debía a su temperamento y bipolaridad.