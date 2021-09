Murió Norm Macdonald, comediante y estrella de 'Saturday Night Live'

Durante el mediático juicio a O.J. Simpson, en los años 90, el cómico canadiense Norm Macdonald presentaba el programa de televisión Weekend Update y quizás una de sus salidas más memorables -entre muchos de sus afilados apuntes de humor acerca del controvertido proceso- fue cuando se dio la absolución de Simpson: "Bueno, finalmente es oficial: El asesinato es legal en el estado de California".

Macdonald falleció a los 61 años, según informó Variety, debido a un cáncer que lo aquejó durante una década. Su carrera pasó de los clubes de comedia en su natal Canadá hasta llegar al máximo espacio de la comedia en televisión y convertirse en actor en diferentes películas y series.



En Estados Unidos empezó escribiendo guiones, uno de ellos el de Roseanne, en 1992, y continuó su carrera ascendente.

Su genial humor ha llevado a que un nutrido grupo de comediantes, al enterarse de su fallecimiento, expresara sentidos homenajes en redes sociales. Algunos afirmaron que era "uno de los mejores comediantes que jamás haya existido".

Norm Macdonald entró al famoso programa Saturday Night Live, en 1993. Al salir de este espacio, pasó a The Norm Show, en ABC, entre 1999 y el 2000, en él interpretó al jugador de hockey Norm Henderson, vetado en la NFL, y condenado a hacer servicio comunitario.



También apareció en películas como The People vs. Larry Flynt, Dr. Dolittle y Dirty Work, además fue actor de voz en producciones de animación como The Orville.

