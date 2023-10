Murió Matthew Perry, actor estrella de la serie 'Friends': esto es todo lo que se sabe

El popular actor Matthew Perry, mundialmente reconocido por su papel de Chandler Bing en la icónica serie 'Friends', fue hallado muerto en las últimas horas en su casa, en Los Ángeles (Estados Unidos), según reportó TMZ.



Murió Matthew Perry, actor de 'Friends'

Matthew Perry. Foto: Carlo Allegri / AFP

El medio norteamericano The New York Post adelantó que la llamada de emergencia que recibieron las autoridades fue por un aparente paro cardiaco.



Perry, de 54 años, habría sido encontrado en el jacuzzi de su casa, conforme reporta TMZ.



El prestigioso diario El País, de España, informa que el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que Perry fue hallado en el jacuzzi de su hogar.



Hasta el momento, no se conocen más detalles del fallecimiento del popular actor, quien llegó a ser nominado en los Emmy, en 2002, por su icónico papel.





🇺🇸 MATTHEW PERRY (1969-2023) 🇺🇸



.. Hasta siempre señor Chandler .. pic.twitter.com/4Ql4t5Mm01 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2023

Los últimos mensajes de Perry

Matthew Perry, actor de 'Friends'. Foto: Instagram de Matthew Perry

En sus redes sociales, en los últimos días, Matthew Perry venía haciendo publicaciones sobre la idea de 'Mattman', algo muy recordado por sus seguidores luego de que su deseo de interpretar a 'Batman' fuera ampliamente conocido.



"Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? soy Mattman", apuntó en el último 'post' que dejó en Instagram.



Anteriormente, había compartido otra serie de imágenes y mensajes relacionados con el personaje al que, dijo hace más de cuatro años, quiso interpretar.

Perry, quien encarnó a uno de los personajes más queridos de los 234 episodios de 'Friends', fue destacado por sus llamativas expresiones. Además, por su destreza actoral, también participó en producciones como Boys Will Be Boys, Silver Spoons y Scrubs, entre otras.

