Marc Gilpin no tuvo una larga y rutilante carrera en Hollywood, pero los papeles que logró fueron suficientes para quedarse en el corazón de los espectadores. La noticia de su muerte, ocurrida el pasado 29 de julio, se dio a conocer de la mano de su hermana Peri Gilpin, reconocida comediante de las sitcoms 'Frasier' y 'Make it or Break it'.



Tenía 11 años cuando su rostro angelical apareció en la segunda parte de 'Tiburón', después del apabullante éxito que había tenido la primera entrega. Aunque muchos pensaron que Steven Spielberg la dirigiría fue Jeannot Szwarc quien se encargó de esta labor.

Tras su aparición en esta cinta, interpretando al hijo del jefe de Policía (el actor Roy Scheider), estuvo en títulos como Fantasy Island (en la que compartió con otra de sus hermanas actrices, April) , The Legend of the Long Ranger y Earthbound. Luego estuvo en algunas series de televisión.



Sin embargo, tras su breve paso por la pantalla decidió que quería dedicarse a otra cosa y se convirtió en ingeniero de software, dejando de lado la actuación.



Su muerte se produjo tras una larga batalla contra el glioblastoma, un tipo de tumor maligno que se desarrolla en el cerebro o en la médula espinal. En el caso de Marc se había ubicado en la zona central del cerebro, lo que lo hacía que fuera inoperable.



El año pasado, debido a su enfermedad, Gilpin enfrentó una difícil situación económica junto a su esposa y sus dos hijos, motivo por el que se organizaron varias campañas para recolectar fondos.

