Annie Wersching, actriz estadounidense conocida por participar en producciones como ‘The last of us', 'The vampire diaries' ‘24 horas’, ‘Existente’, entre otras, murió este domingo a causa de un cáncer.

Los allegados a Wersching compartieron en redes sociales una campaña de financiación en línea para apoyar a su familia.



"Era una persona reservada por naturaleza y el diagnóstico la hizo aún más reservada. Quería proteger a sus hijos, quería mejorar para poder seguir trabajando y sinceramente, no quería hablar de ello. Quería vivir su vida a su manera y estar con su familia", se lee en la descripción de la página GoFundme.

(No deje de leer: Así se hizo el impactante documental de Pamela Anderson para Netflix).

La productora ejecutiva de la serie 'The Vampire Diaries', Julie Plec, compartió la campaña en Twitter y lamentó la muerte de la actriz: "Descansa en paz, Annie, eres un alma maravillosa".

A pesar de que luchó durante dos años, perdió la batalla contra esta enfermedad. Eso sí, su familia siempre la recordará con mucho cariño. Así lo dio a entender el actor Stephen Full, su esposo, en un comunicado recogido por medios locales.



"Hay un enorme agujero en el alma de esta familia hoy. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró asombro en el momento más simple. Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. Ve a buscarla. Está en todas partes. Y la encontraremos", fueron sus sentidas palabras al respecto de su pérdida.

(Le puede interesar: Netflix prepara especial de 'Power Rangers': celebrarán sus 30 años).

Además, confesó que siente como si ella aún estuviera con entre sus seres queridos: “Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, ella gritaba: '¡Adiós!', hasta que estuvimos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo oírla: 'Adiós, cariño. Los amo, pequeña familia'”.

Otra de las personas que homenajeó a Wersching tras su muerte fue el director Neil Druckmann, quien lamentó la noticia en su cuenta de Twitter: “Acabo de enterarme de que mi querida amiga Annie Wersching falleció. Acabamos de perder a una hermosa artista y ser humano. Mi corazón está destrozado. Los pensamientos están con sus seres queridos”.

En su cuenta de Instagram, Annie expresaba su amor por la actuación, el arte y por sus seres queridos. Y es que desde muy pequeña esta intérprete, nacida en San Luis, Misuri, en 1977, se hizo fanática del séptimo arte.

(Le recomendamos leer: ¿Qué aspiran los actores en escenas con 'cocaína'? Margot Robbie lo revela).

Se graduó como licenciada en bellas artes y comenzó su carrera en el programa 'Star Trek: Enterprise'. Su participación en la pantalla chica fue más amplia que en el cine, ya que formó parte de series como 'Runaways', 'The Vampire Diaries', 'Bosch', 'General Hospital' y más.



Wersching fue diagnosticada con cáncer en 2020, pero eso no le impidió ser parte de programas como 'The Rookie', 'Star Treck: Picard' -en la que dio vida a la reina 'Borg'- y de la recién estrenada serie 'The last of us', basada en el videojuego homónimo.

Más noticias

Investigan causas de gigantesco incendio en fábrica de madera en Envigado

Cristian Castro deja sin palabras a sus fanáticos con cambio radical en su cara

Más de 600 becas para estudiar posgrado en España con la Fundación Carolina

Mhoni Vidente hizo predicción a inicio de año sobre Pelé, ¿acertó?

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE