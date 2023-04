Jung Chae Yul fue una actriz y modelo surcoreana que, a los 26 años, ya tenía una exitosa hoja de vida. En ella se incluía su participación en producciones de alcance internacional como Zombie Detective (2020), emitida por Netflix, de la que fue protagonista y el k-drama: I Have Not Done My Best.

Nacida el 4 de septiembre de 1996, Jung Chae Yul comenzó en el modelaje profesional a los 20 años, cuando participó en el reality Devil’s Runway. Dos años después empezó a destacarse como actriz en la producción Deep. Pero fue Zombie Detective la serie que le dio más exposición, al ser un éxito de Netflix.



Al momento de su muerte, la actriz, de 26 años, participaba en otra producción titulada Wedding Impossible. Una película que tuvo que suspender grabaciones debido a su repentino fallecimiento.

“Tenemos que anunciar noticias muy tristes y desafortunadas. La actriz nos dejó el 11 de abril. Su funeral se realizará de forma privada de acuerdo con los deseos de su familia, quienes deben estar más tristes que cualquiera. Esperamos que puedan rezar por la fallecida Chae Yul, quien fue muy sincera durante su carrera. Descanse en paz”, escribió en un comunicado la empresa Management S. que la representaba.

El rodaje en el que venía trabajando quedó paralizado. “Nuestra Chae Yul era una persona muy trabajadora. Era alguien con un gran corazón y una muy buena amiga. En mi opinión, es muy difícil describir con palabras lo increíble que era como actriz”, expresó Lee Soo Haeng, el director general de Management S.



La noticia ha conmocionado a Corea del Sur que no sale de su asombro ante la repentina muerte de la actriz que apenas dos días atrás había compartido publicaciones en sus redes sociales. Se supo, por informes de prensa, que fue encontrada sin vida en su casa y que aún se desconocen las causas de este fallecimiento.



Se informó que el funeral se realizará de forma privada, sin presencia masiva de público, solo con sus familiares.



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET