Sonny Barger, miembro fundador del mítico Hells Angels Motorcycle Club y quien durante décadas fue la cara visible de la polémica pandilla de motociclistas, murió a la edad de 83 años, según su página de Facebook.

Con sus chalecos de cuero con el logo de la calavera alada en sus espaldas y el rugido de sus motores mientras viajaban en numerosas cuadrillas por las carreteras estadounidenses, los Ángeles del Infierno fueron durante años un símbolo de terror para muchos estadounidenses, un estandarte de la vida contracultural.



Barger, nacido en 1938 como Ralph Hubert Barger, fue miembro fundador del grupo original del club internacional de motociclistas, con sede en Oakland, en el estado de California, en 1957.



En su perfil de Facebook se publicó un mensaje personal inmediato: "Si estás leyendo este mensaje, sabrás entonces que me fui... Por favor, sepan que fallecí en paz después de una breve batalla contra el cáncer. Aunque he tenido una personalidad pública durante décadas, he disfrutado principalmente de un tiempo especial con mis hermanos del club, mi familia y amigos cercanos", dijo Barger en la publicación.



A medida que se establecieron ramificaciones autorizadas del club a lo largo de Estados Unidos y al agravarse las controversias en torno a las actividades del grupo, muchas ilícitas, Barger actuó como un vocero, defendiendo su estilo de vida al margen de la ley y el orden.



Barger estuvo presente en el famoso concierto gratuito de los Rolling Stones en Altmont, California, en 1969, para el cual los Hells Angels habían sido contratados como fuerza de seguridad, usando sus bicicletas como una barrera improvisada frente al escenario.

(Tal vez quiera leer: La lucha de Wolverine en la colección Marvel RED)



La jornada musical rebelde en el circuito rural Altamont Speedway es trágicamente recordado por la violenta muerte de Meredith Hunter, un joven negro que fue golpeado y apuñalado por miembros de los Hells Angels, después de que blandió una pistola cerca del escenario mientras tocaban los Stones.



En ese momento, la pandilla de motociclistas ya había ingresado a la

cultura popular como una fraternidad violenta, a través de películas como 'Hells Angels on Wheels' de 1967, protagonizada por un joven Jack Nicholson, y en un exitoso libro simplemente titulado 'Hells Angels', un minucioso perfil escrito en 1966 por Hunter S. Thompson, quien convivió un año con el grupo principal.

(Le puede interesar: Harry Potter 25 años o ¿el ocaso y la desilusión por J. K. Rowling?)



Según el Washington Post, Barger debió afrontar varios cargos sobre porte y uso de armas y junto con una condena de 1988 por conspiración para matar a pandilleros rivales, lo cual le valieron más de una década en prisión.



Debido a un cáncer de garganta, le extirparon las cuerdas vocales años después y eso le obligó a usar un dispositivo electrónico para hablar.



Barger tuvo también un papel en la popular serie de televisión 'Sons of Anarchy' -del canal FX y cuya primera temporada fue lanzada en 2008- sobre una pandilla de motociclistas ficticia similar a los Angels, interpretando a un personaje llamado Lenny 'The Pimp' Janowitz.



AFP