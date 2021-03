Muere el ganador del Óscar por el guion de 'Brokeback Mountain'

Larry McMurtry, escritor estadounidense de novelas como "The Last Picture Show" y "Lonesome Dove" y ganador de un Óscar por el guion de Brokeback Mountain", murió a los 84 años en su casa de Tucson (Arizona), anunció su familia.



McMurtry fue autor de más de 50 obras, entre novelas, ensayos y guiones cinematográficos, y en 2014 fue condecorado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) con la Medalla Nacional de las Humanidades por su extensa narrativa sobre el Oeste de Estados Unidos.

Además: 10 películas imperdibles de los Óscar 2021



Algunas novelas de McMurtry (Texas, 1936) se llevaron a la gran pantalla, como las oscarizadas "The Last Picture Show" y "Terms of Endearment". El escritor ganó la estatuilla otorgada por la Academia de Hollywood en 2006 por el guion de "Brokeback Mountain". McMurty y su colaboradora Diana Ossana escribieron el largometraje a partir de un relato breve de Annie Proulx.



Antes, en 1986, el autor ganó el Pulitzer por "Lonesome Dove", que transcurría en un viaje desde Texas a las Grandes Llanuras y se adaptó a la televisión como una miniserie que ganó siete premios Emmy. Gran parte de los personajes y tramas ideados por McMurtry tuvieron como escenario el interior de Estados Unidos y las extensas carreteras que conectan estados como Texas, Nuevo México, Wyoming y Colorado.



En entrevistas recientes, el escritor aseguró que pretendía "desmitificar el mito del Lejano Oeste". McMurtry, que padecía problemas relacionados con el párkinson, regentó librerías en Washington DC y Texas. Mientras que la crítica lo consideró como uno de los grandes novelistas del Oeste Americano, él se definió como un "bookman" (hombre de libros o librero).

EFE

Lo invitamos a leer