Murió el actor y compositor Antún Castro

Antún Castro fue uno de los primeros actores afro que apareció en la televisión colombiana y el encargado de abrirles el camino a un buen número de actores consagrados y promesas afro nacionales que hoy están en la pantalla.



Su figura se hizo conocida en María, Bolívar, el hombre de las dificultades; El alférez real, La herencia, El inútil , Caso juzgado y Caminos de gloria, entre otras producciones de los años 70, 80 y 90.



Y aunque hace un buen tiempo no aparecía en televisión ni se lo veía cantando -otra de sus facetas-, muchos recuerdan su figura y sus caracterizaciones.



Pero en la mañana de este 14 de enero falleció en Bogotá, a los 74 años. Las causas de su fallecimiento no se han dado a conocer. Solo se sabe que recientemente había superado el covid-19.



Desde muy joven, Antún Castro Urrutia, nacido en Riosucio, Chocó, el 28 de febrero de 1949, estuvo ligado a la música y a la creación. Terminó sus estudios de colegio en Bogotá y era licenciado en Filología de la Universidad Libre.



Hijo de Luis Efrén Castro y María Ezequiela Urrutia, fue el mayor de siete hermanos y con su mamá y su hermana Arminda escribió el libro 'Geografía e historia del Chocó'.



También fue un compositor prolífico. Suyas son creaciones como Por cuánto me lo das, que fue un éxito en su momento.



Se desempeñó como docente de idiomas en colegios y universidades de Bogotá.



