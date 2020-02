Kirk Douglas, la leyenda del cine, falleció a los 103 años

Kirk Douglas, el padre del actor Michael Douglas, fue un protagonista de la historia del cine estadounidense.

Siempre fue una estrella muy activa y gozó de una envidiable salud en su edad madura. Según información de su hijo Michael que fue replicada por la revista People:



"Es con gran tristeza que mis hermanos les anuncio que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años. Para el mundo, él era una leyenda, un actor de la edad de oro de las películas, que vivió hasta sus años dorados, creando un estándar al que todos aspiramos".Kirk Douglas apareció en algunas producciones menores de Broadway en los años 40, pero luego detuvo su carrera y se alistó en la Marina de los EE. UU.

En 1941, después de varios años de servicio, Kirk regresó al teatro, pero su mejor trabajo fue en el cine.

Entre sus películas más famosas está 'Espartaco' (1960) Fue nominado para un Oscar al Mejor Actor en 1959 por su papel como boxeador Midge Kelly en 'Champion'. También obtuvo dos nominaciones al Oscar como productor de 'The Bad and the Beautiful' en 1953 y 'Lust for Life', en 1957.

Actuó junto a John Wayne en 'In Harm's Way", "Cast a Giant Shadow" y "The War Wagon". También es recordado por la cinta de ciencia ficción 'Saturn 3'.



