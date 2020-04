Falleció el actor Irrfan Khan, célebre por ‘Slumdog Millionaire’

El actor indio Irrfan Khan, quien se dio a conocer ‘Slumdog Millionaire’, murió a los 53 años, informó el miércoles su agente. La estrella de Bollywood, con un cáncer raro diagnosticado en 2018, fue ingresada en el hospital de Bombay esta semana por una infección de colon.



"Irrfan luchó hasta el final y siempre inspiró a todos los que se acercaron a él", dijo su agente en un comunicado.

El actor, que alcanzó el estrellato en el cine indio y se labró una sólida carrera internacional, reveló hace dos años que sufría un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común.



“Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza”, escribió en su Twitter en marzo de 2018.



Nacido en 1967 en el estado indio de Rajastán, comenzó su carrera en la década de 1980. Fue muy elogiado por su papel casi sin diálogos, en ‘The Warrior’ (2001), adaptación de un cuento tradicional japonés por el realizador británico Asif Kapadia.



En 2008, su rostro se hizo mundialmente conocido gracias a ‘Slumdog Millionaire’, de Danny Boyle, película que ganó ocho premios Óscar. Irrfan Khan continuó su carrera en Estados Unidos interpretando papeles en ‘The Amazing Spider Man’ (2012), ‘Jurassic World’ (2015), e ‘Inferno’ (2016).



El actor fue aclamado por la crítica por sus papeles en ‘La vida de Pi’ (2012) del taiwanés Ang Lee y ‘The Lunchbox’ (2013), comedia romántica de Ritesh Batra.



AFP