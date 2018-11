Murió el actor Humberto Arango

Víctima de un cáncer falleció este 23 de noviembre el actor Humberto Arango, de 78 años, uno de los más reconocidos de la televisión colombiana, famoso por sus papeles de malo.

Precisamente, en el 2015, Arango protagonizó la película ‘Ella’, dirigida por Libia Stella Gómez, y en una entrevista con EL TIEMPO la directora dijo que lo había escogido porque necesitaba un rostro que reflejara "dos miradas, la de un viejito mala clase que, abocado por una situación terrible, debe cambiar su forma de relacionarse con los demás”.



Arango nació en Cali y su madre, Berta Cataño, le inculcó casi a la fuerza amor por la actuación, para que no se convirtiera en drogadicto y no se involucrara con las bandas de los barrios humildes en los que la familia vivió.



Pero además, doña Berta Cataño era teatrera y estuvo en los inicios del Teatro Experimental de Cali (TEC). En ese grupo estuvo Arango, quien luego se trasladó a Bogotá con otros actores caleños, como Helios Fernández y su hermana Aída Fernández, y estuvieron en la creación del Teatro Popular de Bogotá.



Durante 58 años de carrera, Arango realizó papeles en producciones como 'La perla', donde interpretó a Siminicunino Cuirá; 'Pedro de Hungría', en Los pecados de Inés de Hinojosa, y Aristides Granada en 'El fiscal'. También estuvo en 'Hasta que la plata nos separe' y recientemente en la serie 'La esquina del diablo'.



En cine, participó en 'Águilas no cazan moscas', 'Técnicas de duelo', 'Pura sangre', 'El taxista millonario' y 'Armero'.



Arango tuvo momentos difíciles en su carrera por su adicción a la bebida y al cigarro, y no supo administrar los recursos que le dejó su participación en las más importantes series de la televisión colombiana, por lo que se vio obligado a pasar temporadas en la Casa del artista, un lugar que el Cica (Círculo Colombiano de Artistas) tiene para los actores sin recursos.



Desde hace más de dos semanas se encontraba hospitalizado.

