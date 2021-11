Muere con 85 años Dean Stockwell, actor de 'Viajeros en el tiempo'

El actor Dean Stockwell, que fue candidato al Óscar por Married to the Mob (1988) y que apareció en Blue Velvet (1986) de David Lynch, falleció a los 85 años, informaron este martes las revistas Variety y The Hollywood Reporter. El actor es recordado por sus actuaciones en Star Trek: Enterprise y Battlestar: Galactica

Su representante señaló que Stockwell (Los Ángeles, EE.UU., 1936) murió el pasado domingo en su casa y por causas naturales.



Stockwell recibió una nominación al Óscar al mejor actor de reparto por la comedia Married to the Mob, que dirigió Jonathan Demme y en la que compartió créditos con Michelle Pfeiffer y Matthew Modine.

Con una larga y variada carrera que abarcó siete décadas, Stockwell colaboró con David Lynch en las películas Dune (1984) y Blue Velvet (1986).



No obstante, el actor trabajó para otros genios de la gran pantalla como Francis Ford Coppola (Tucker: The Man and His Dream, 1988), Wim Wenders (Paris, Texas, 1984), Robert Altman (The Player, 1992) o Sidney Lumet (Long Day's Journey Into Night, 1962).

Por esta película de Lumet compartió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes junto a sus colegas de reparto Ralph Richardson y Jason Robards. No fue la única vez que triunfó de forma colectiva en el certamen francés, ya que con Compulsion (1959), de Richard Fleischer, también se hizo con el premio a mejor actor.



En esa ocasión, Stockwell recibió el galardón junto a sus compañeros en Compulsion Orson Welles y Bradford Dillman.

Stockwell comenzó de niño su carrera en el teatro y también tuvo una larga y exitosa trayectoria en la televisión, donde se destacó con series como Quantum Leap (1989-1993) o Battlestar Galactica (2004-2009).



Stockwell era un gran amigo del músico Neil Young y prueba de ello es que el actor diseñó la portada de su álbum "American Stars 'N Bars" (1977).

