El actor Ei Takami, conocido por el programa educativo ‘Nopo y Gonta’, falleció a los 88 años, por problemas cardíacos.

El canal de TV japonés NHK dio la noticia del fallecimiento. Su programa fue muy famoso en la televisión colombiana e hizo parte de la programación educativa y cultural del país.



El programa, que en realidad se llamaba ¿Puedo hacerlo yo?, enseñaba, en capítulos de 15 minutos cada uno, a hacer manualidades. El espacio se estrenó a finales de los 60 y tuvo su mayor brillo en la década del 90.



En realidad, Ei Takami falleció el 22 de septiembre de 2022, pero dejó en claro que la noticia solo se diera a conocer en su siguiente fecha de cumpleaños (el 10 de mayo).

Igualmente, escribió libros infantiles y trabajó en la producción de otros espacios televisivos para los niños. 'Noppo y Gonta' fue una propuesta sencilla, tierna que se robó el corazón de millones de niños en toda Latinoamérica. Takami era divertido y acompañaba a su amigo Gonta en el proceso de crear con sus manos. un Imura, que se metió en el papel de Gonta, falleció en el 2013.



En el 2019 el programa regresó a la parrilla del canal NHK, en una especie de 'revival' , pero en realidad se trataba de un comercial para promover nuevas series. Lo interesante es que Noppo y Gonta fueran los encargados de revelar esas producciones, lo que demostraba su fama. En ese momento, EiTakami tenía 84 años.

