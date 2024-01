Murió el actor David Gail, recordado por su participación en 'Clase de Beverly Hills'

Beverly Hills 90210 se conoció en Colombia y otros países de habla hispana como Clase de Beverly Hills, el programa narraba las historias de un grupo de adolescentes y entre sus protagonistas figuraban los gemelos Brenda (Shannen Doherty) y Brandon (Jason Priestley).

En la vida amorosa de Brenda fue muy importante Stuart Carson, uno de sus novios, interpretado por el actor David Gail. En la serie de televisión: Stuart y Brenda se comprometen para casarse, algo que a la postre, nunca se dió.



El de Stuart es quizás uno de los papeles más recordados de Gail, fallecido el 18 de enero, a los 58 años, en televisión. Sin embargo, el actor, nacido en Tampa (Florida) también trabajó en series como Port Charles, un spin off de la serie Hospital General o en Doogie Howser M.D. (El médico Doogie).



La hermana del actor, Katie Colmenares, fue quien compartió en sus redes sociales la noticia de su fallecimiento. El texto que acompaña una fotografía de ella y el actor abrazados daba cuenta de la desaparición del actor.



“Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste conmigo, a mi lado. Siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo; listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo -escribió Colmenares en su publicación. “Te abrazaré muy fuerte todos los días en mi corazón. Hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano. Extrañándote cada segundo de cada día, por siempre. Nunca habrá otro”, agregó.



Gail también es recordado por su papel de Martin, en la película del 2002, Bending All The Rules (Quebrando todas las reglas), en la que compartió créditos con Bradley Cooper. Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias de su muerte.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET