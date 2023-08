Sandra Bullock conoció al fotógrafo Bryan Randall en el 2015, cuando lo contrató para que hiciera las imágenes del cumpleaños de su hijo Louis (hoy de 13 años). Al parecer el amor surgió de forma instantánea. Tiempo después, la pareja -que siempre fue discreta en cuanto a su romance- hizo conocer su compromiso al aparecer juntons en el matrimonio de Jennifer Aniston y Justin Theroux.

En las ocasiones en que Bullock, madre de dos hijos, habló de su Randall, se refirió a él con emocionadas palabras de amor.



Pero, su historia dio un giro hace tres años. Randall fue diagnósticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), en la que células del cérebro y la médula van muriéndo lentamente. El fotógrafo, fallecido este 5 de agosto, mantuvo el diagnóstico de su enfermedad en reserva ante el resto del mundo. Así que su condición solo se hizo pública en el anuncio de su muerte, el 7 de agosto.

La familia de Randall se encargó de dar el anuncio a través de un comunicado enviado a la revista People. El texto indicó que “Bryan Randall falleció en paz tras tres años de batalla contra el ELA (ALS, en inglés): “Aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su petición”, dice en referencia al deseo de Randall de no hacer pública su enfermedad, hasta ese momento.



“Pedimos privacidad para nuestro duelo y asimilar la imposibilidad de tener que despedirnos de Bryan”. También agradecieron al equipo médico y pidieron que en lugar de flores, se enviaran donaciones, en su memoria, para la unidad de ELA del hospital de Massachusetts.

“Encontré el amor de mi vida -dijo Bullock sobre él en entrevista con Red Table Talk, en 2021-. Compartimos dos hermosos hijos (Luis y Leia) y la hija mayor de Randall. Es lo mejor que he tenido”.



Afirmó también que el fotógrafo, que antes hizo carrera en el modelaje, era “el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran”, haciendo referencia a su calidad cristiana y a su forma de ver las cosas. “Es un modelo a seguir, incluso cuando no estamos de acuerdo”, dijo.

