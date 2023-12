'Múnich', la película de Steven Spielberg que se acerca al conflicto en Gaza

Múnich, la película de Steven Spielberg que causó polémica al contar la historia de un grupo de asalto del servicio de inteligencia israelí (Mossad) al que se le encarga la misión de localizar y eliminar a los autores intelectuales del Septiembre Negro, aquel fatídico día de 1972 en el que terroristas palestinos asesinaron a 11 miembros del equipo olímpico de Israel en esta ciudad alemana.

La trama de este filme que fue aplaudido por buena parte de la crítica, a pesar de que no fue un taquillazo en el 2005, analiza la equivalencia moral de una masacre y el impacto de la retaliación, un tema que ha generado cientos de debates y polémicas tras el ataque este año en la Franja de Gaza y la respuesta de Israel en la zona de conflicto.



Le puede interesar: La historia de la película más aterradora del cine que se estrenó después de Nochebuena

Facebook Twitter Linkedin

Munich: la cinta de Steven Spielberg más inquietante Foto: archivo EL TIEMPO

“Cuando se estrenó la versión cinematográfica, la elogié, junto con muchos otros críticos de la época. La acción es magistral, típica de Spielberg, y el reparto también es característico de Hollywood, con todos esos famosos gentiles guapos que interpretan a judíos —incluido el actor australiano Eric Bana como el agente principal, nombre clave Avner— y con Ciaran Hinds y un Daniel Craig antes de convertirse en James Bond como agentes del Mossad. El guion se les atribuye a Eric Roth y al eminente dramaturgo Tony Kushner, ganador de los premios Pulitzer y Tony. Fue el primer guion de Kushner para Spielberg y el comienzo de una colaboración con el director que continúa hasta la fecha. El resultado: durante las pausas entre las pulcras secuencias de acción, los rudos agentes reflexionan con elocuencia kushneriana sobre los estragos que está produciendo en sus almas este ciclo históricamente arraigado de violencia y venganza”, analizó la crítica de cine Lisa Schwarzbaum, en el New York Times.

Facebook Twitter Linkedin

Agentes de Israel se enfrenta a una misión con profundos dilemas morales. Foto: archivo EL TIEMPO

Siempre reconocí el valor del arte en “Múnich”. Sin embargo, cuando vuelvo a ver la película ahora, no busco certeza; no creo que la haya. Tampoco busco esperanza. Si la hay, todavía no la he encontrado, ni en la pantalla de cine ni en los titulares ni en boca de los comentaristas. Lo que busco —lo que creo que muchos de nosotros buscamos— es una disposición al entendimiento y una comprensión del dolor de vivir con la grisura moral que puede ofrecer el mejor arte. Y eso lo encuentro ahora en “Múnich”, recalcó.



Otro tema: Milady: la protagonista femenina de ‘Los tres mosqueteros’

En realidad, esta cinta es una de las producciones, más intensas y dolorosas de Spielberg, una producción que emula un conflicto muy profundo, a modo de thriller y que tristemente tiene una relevancia brutal en estos días de guerras y muerte.

CULTURA

@CulturaET