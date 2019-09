Los reencauches pendientes de Disney que dividen la opinión

Durante la pasada edición de la Expo23, la convención más grande de fanáticos de Disney que se realizó en agosto pasado, el estudio anunció sus próximos proyectos para el cine, la televisión y su nuevo juguete: la plataforma en línea Disney Plus (Disney+).

Sin embargo, en los meses recientes, la empresa se ha dedicado a revivir muchos de sus clásicos, que forman parte del abundante material cosechado a lo largo de cien años.



Casos de éxito como Aladdin, que se estrenó en mayo y cuya taquilla mundial supera los mil millones de dólares, o El rey león, que tras su lanzamiento en julio ya va por los 1.500 millones de dólares en recaudo y es una de las producciones más vistas en Colombia, reafirman las razones económicas para seguir apostándole a este tipo de proyectos, que para muchos detractores resultan más de la falta de creatividad.

John Tones, de la publicación española de cine y TV Espinof, señala esta tendencia como “una exhumación sistemática de los clásicos de la compañía”, que resume los pecados de Disney: “Desde el guion perezoso y demasiado mimético al original a una concepción poco ingeniosa de lo que supone la ‘modernización’ del clásico. O desde la neutralización casi perversa de los valores plásticos del cine de animación a apuestas estéticas absolutamente aberrantes, pasando por inevitables aciertos puntuales que se ahogan en un mar de despropósitos”.



Para el estudio, el fenómeno no es nuevo: Disney lleva décadas traduciendo a nuevos lenguajes digitales sus clásicos, como dan fe Alicia en el país de las maravillas, Dumbo, Cenicienta, La bella y la bestia y El libro de la selva.



No van a detenerse, pues en medio de producciones originales como Toy Story 4, la segunda parte de Frozen o todo el contenido anunciado para Disney Plus, preparan una tanda de nuevas adaptaciones que incluyen Mulán, La sirenita y La dama y el vagabundo.

Desde el guion perezoso y demasiado mimético al original a una concepción poco ingeniosa de lo que supone la 'modernización' del clásico

La primera que verá la luz será esta última, la tierna historia de una elegante cocker spaniel que termina seducida por un perrito callejero. El argumento de La dama y el vagabundo regresará a las pantallas con actores y perros reales.



Uno de los hechos llamativos de este filme es que, de forma casi documental, el estudio buscó al protagonista de su película en un refugio para perros abandonados.

Luego de largas sesiones de entrenamiento, Monte, un callejero de 2 años de edad, se convirtió en el vagabundo.



Los protagonistas perrunos de esta película se robaron las miradas en la alfombra de lanzamientos del D23, donde se anunció que esta producción debutará en Estados Unidos a mediados de noviembre y directamente en Disney Plus. A Colombia, el nuevo servicio de streaming llegará en 2020.

Poder femenino

El retorno de Mulán al cine, previsto para marzo del 2020, es otro de los reencauches. La cineasta Niki Caro le da vida al épico relato de la legendaria guerrera china en la película.



Cuando el emperador de China decreta que un hombre de cada familia debe servir en el ejército imperial para defender al país de los invasores del Norte, Hua Mulán, la hija mayor de un honrado guerrero, entra en escena para tomar el lugar de su padre, que se encuentra enfermo.



Encubierta como hombre, con el nombre Hua Jun, debe sortear pruebas a cada paso del camino, utilizar su fuerza interior y aceptar su verdadero potencial. Es un viaje épico que la transformará en una guerrera honrada y merecedora del respeto de una nación.

El otro gran proyecto que cocina Disney es la adaptación a acción real de La sirenita. De hecho, el anuncio a mediados de año de que su protagonista sería la cantante Halle Bailey generó sorpresa, pues esta es la primera vez que Disney elige a una actriz negra para dar vida a un personaje que originalmente era blanco.



El director Rob Marhsall –artífice de los musicales Nine, Chicago y El regreso de Mary Poppins– se encargará de comandar en la gran pantalla la historia de la sirena que quiere ser humana y se enamora de un príncipe.



“Luego de una extensa búsqueda, resultó muy claro que Halle posee una excepcional combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y esencia –de una asombrosa voz–, todas las cualidades intrínsecas necesarias para interpretar este personaje icónico”, afirmó Marhsall en entrevistas con los medios.



La película incluirá icónicas canciones del clásico animado de 1989 y nuevas composiciones creadas por Alan Menken (música) y Lin-Manuel Miranda (letra).

El inicio de su producción está previsto para principios de 2020.

