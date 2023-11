Muerte del papá de Rigo y otras escenas que hicieron llorar a los colombianos en la TV

En redes sociales la gente demostró el dolor y el impacto que le dejó una de las escenas más dolorosas de la televisión colombiana de este 2023, en el episodio de la telenovela Rigo, que mostró la muerte del padre del ciclista (Don Rigoberto, interpretado por Robinson Diaz) y la reacción de su tío Lucho (que hizo Ramiro Meneses).

Se trató del asesinato de su padre Don Rigoberto, quien fue masacrado junto con otros pobladores de Urrao, por hombres de grupos al margen de la ley. La escena es impactante y el trabajo actoral muy potente, al punto que ya se considera como uno de esos momentos que van quedar en la historia de la televisión colombiana.



El triste final de Clara

Como le pasó a la serie Francisco el matemático, que en una de sus episodios reveló un momento que hizo llorar a todos los colombianos.

Imagen de algunos actores de 'Francisco el matermático' Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

La producción, acerca de las vivencias de un grupo de profesores en un colegio público de Bogotá, mostraba también las experiencias de los alumnos, sus dolores y sus alegrías. Y uno de los personajes más queridos era Clara, una joven que en la serie iba a ser madre (el papel lo hizo Mónica Lopera), tuvo un doloroso final.

Mónica Lopera fue la actriz que hizo el papel de Clara. Foto: José Tió/ ParaMount+

Una bala perdida dejó en coma a su personaje, y luego falleció, truncando una vida feliz al lado de su novio Jonathan David (Jacques Toukhmanian). Clara tenía en los planes de los libretistas aparecer solo en cuatro capítulos, pero se quedó dos años y su final fue uno de los más comentados en la historia de Francisco el matemático.



Adiós a una madre muy querida

Algo similar se vivió en el episodio de la ya mítica serie Padres e hijos cuando se reveló que uno de sus personajes dejaría la serie de una manera trágica. Se trataba ni más ni menos de Ana María Franco, la mamá de la familia más exitosa de la televisión y que estuvo en la ficción televisiva de 1993 a 1998. La actriz Luz Stella Luengas se ganó el cariño de todo el país y el luto de la audiencia al ver su despedida del programa. Ella falleció en un accidente automovilístico.

Luz Stella Luengas y Luis Fernando Motoa protagonizaron la serie 'Padres e hijos'. Foto:

“Todos los días de la vida hay alguien que me dice que lloró cuando el personaje murió, o que tras su muerte no vio más el programa. Es increíble dejar tanta huella y ahí es donde uno entiende la gratitud de las personas, ese público maravilloso que ha estado”, contó en una entrevista con EL TIEMPO.



Los peligros en el periodismo

Otra muerte que dejó fríos a muchos fue la que vivió en la ficción el actor Diego Álvarez en La alternativa del escorpión, que se emitió en 1992 y mostraba el día a día y los riesgos a los que se enfrentaba un equipo periodístico de un noticiero. Álvarez interpretó a un reportero que tras buscar la verdad y escarbar en temas muy complejos, termina siendo víctima de la violencia.

En la producción es asesinado por unos sicarios. Muchos recuerdan con dolor ese momento, que expuso el peligro de los comunicadores en esa década y que hizo que los televidentes reaccionaran de una manera muy emocional.

Amar y sufrir

Otro desenlace fatal que dejó marcados a los colombianos se vio en la serie Amar y vivir (1988), que contaba una historia de amor y exploraba la violencia y la ganas de salir adelante de una pareja de jóvenes que se encontraban en la capital colombiana.

María Fernanda Martínez interpretó a Irene, una joven humilde que quería ser cantante y Luis Fernando Motoa se convirtió en Joaquín, un exsoldado que quería comenzar una nueva vida.

Poco a poco la trama se ganó al público y se convirtió en una de las producciones más vistas de la TV de los ochenta con su melodrama y mensaje social.Pero una escena marcó para siempre a sus seguidores, ya que para el final nadie se esperaba que Joaquín muriera. La gente protestó, lloró y quedó fría ante ese desenlace. Sin embargo, fue tanto su éxito en la pantalla chica que en 1990 se hizo una versión cinematográfica y en el 2020 se revivió la historia, pero con un final más esperanzador.

