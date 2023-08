En la mañana de este 31 de julio se conoció que el actor Angus Cloud, reconocido por su papel de ‘Frezco’ en la serie de HBO Max ‘Euphoria’, fue hallado sin signos vitales en su casa.



Durante su trayectoria en la industria del entretenimiento, logró captar la atención del público con su talento y carisma en la pantalla.



Es por esto mismo, que entre los papeles más destacados no solo se encuentra el del amigo de Rue (Zendaya Coleman) en la serie antes dicha, sino que también está el de 'Walker' en 'North Hollywood'.



Así mismo, fue recordado por su participación en producciones como 'The Line' o 'The Perfect Women'.

Sin embargo, los papeles que quedaron en cola también se veían prometedores. Empezando por Freaky Tales, un drama dirigido por Anna Boden y Ryan Fleck en el que podría haber compartido pantalla con Pedro Pascal y Ben Mendelsohn.



Así mismo, está una película de Universal Pictures -que aún no tiene nombre- sobre los clásicos monstruos que se ven en la literatura de terror. El guion, escrito por Stephen Sheilds y Guy Busick, sería encarnado por Melissa Barrera , Alisha Weir , Dan Stevens , Kevin Durand , Kathryn Newton, Giancarlo Esposito, Angus Cloud y Will Catlett.

¿De qué murió Angus Cloud?

De acuerdo con las versiones preliminares, el estadounidense estaba pasando por momentos complicados después de regresar de Irlanda, donde sepultaron a su papá.



Aunque no se sabe con certeza los motivos de su deceso, el medio TMZ reportó que, según una llamada que recibieron las autoridades, se podría tratar de un caso de sobredosis.

Frente a esto, su familia se pronunció por medio de un comunicado oficial, en el que decía que Angus siempre había sido abierto sobre su batalla con la salud mental.



“Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Él habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, expresaron.

