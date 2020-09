¿Por qué hay que ver ‘Pantera Negra’?

Parece que has pasado por un exprimidor”, le dijo medio en broma hace tres años el periodista Matt Jacobs, de 'The Huffington Post', al actor Chadwick Boseman, protagonista de 'Pantera Negra' ('Black Panther').



“No tienes ni idea (...). Un día viviré para contar la historia”, respondió Boseman con una frase que hacía referencia a los cambios corporales y de peso que el actor estaba afrontando por su papel de superhéroe de Marvel y otros proyectos cinematográficos.



Sus palabras tienen hoy un significado muy profundo y dramático. Boseman dio algunas pistas de su batalla contra el cáncer de colón que lo derrotó el viernes pasado.

Millones siguen sorprendidos por la noticia: perdieron al superhéroe afroamericano por excelencia; al intérprete que llenó de presencia y dignidad a un personaje del universo de Marvel en una historia que allanaba el terreno para una discusión acerca del racismo, la inclusión y que escapó de ese lugar común de muchas producciones que se jactaban de mostrar una supremacía estadounidense frente a otros países reales o de la ficción.

Este no fue el caso de Wakanda: un territorio tecnológicamente más avanzado y orgulloso de una cultura no afectada por los conflictos de otros territorios y que fue el contexto de los acontecimientos de la que es considerada por muchos la mejor película de superhéroes de Marvel.



'Pantera Negra' no solo fue la apuesta cinematográfica protagonizada por un afroamericano que consiguió una taquilla de 1347 millones de dólares en todo el mundo, en realidad hay que insistir en que se convirtió en el detonante para una reflexión alrededor del racismo y la discriminación y que tiene las calles llenas de manifestantes en los Estados Unidos y el mundo.

Planteó un valioso discurso social porque estaba inmerso en una trama dirigida al gran público, que no solo se embriagó de pirotecnia visual o entretenimiento puro y duro –típico de las películas de Marvel–, sino que se encontró con unas reflexiones acerca del poder, la raza y la identidad.

'Pantera Negra' es uno de los más serios en su mensaje dentro del universo cinematográfico de Marvel. Foto: Marvel Studios

En las viñetas el personaje pretendía reivindicar la fuerza e inteligencia de la etnia africana, y se convirtió en el primer superhéroe negro en los cómics de EE. UU, allanando el terreno para otros como 'Falcon' (1969), que acompaño al 'Capitán América'; 'Luke Cage' (1972), que tenía una fuerza descomunal en un ámbito más urbano, o 'Black Lightning', creado por DC Cómics (1977).



Pero es indiscutible que de la mano de Chadwick Boseman 'Pantera Negra' brilló más. El actor fue verosímil al configurar a T’Challa como monarca de esa poderosa Wakanda, con una profunda formación política.



Cuando se estrenó la producción, en enero del 2018, fue increíble ver cómo el personaje se conectaba tan bien con la imagen y la sensibilidad de su protagonista y cómo las reacciones, emociones y hasta sus movimientos estaban diseñados para potenciar lo que el actor entregó en pantalla: pura humanidad y fuerza. No había duda de que Boseman tenía que hacer historia con este trabajo.Todo ello sumado a las habilidades de un director como Ryan Coogler, la interpretación de Michael B. Jordan como Killmonger –el antagonista– y una acción intensa con drama familiar y misticismo.

Chadwick Boseman era muy respetado en Hollywood. Foto: AFP

Elevó la narrativa a otro nivel y reveló a muchos la historia de un superhéroe a la par de Iron Man, Hulk o Capitán América, pero con unas características que marcaban una diferencia.



“Una cosa que lo destaca, incluso en los cómics, es que es un estratega y un líder mundial. Esa es una responsabilidad que los superhéroes no suelen tener y un conflicto que, por lo general, no deben enfrentar (...). Él tiene toda una nación a su cargo y, además, debe considerar el lugar que esa nación ocupa en el mundo.



'Pantera Negra' apareció en 1966 en los cómics, el mismo año en que una parte de la sociedad estadounidense luchaba contra la segregación racial y por los derechos de las minorías, y justo unos meses antes de la conformación del grupo 'Panteras Negras', que se enfrentó y desafió rabiosamente el poder de la policía y del Estado contra la comunidad afro.

Pero el destino parecía conectar de una manera especial las vivencias de T’Challa y su intérprete. El propio Boseman contó la historia de Ian y Taylor: dos niños que fallecieron por el cáncer y fueron la inspiración para que él se entregara totalmente al personaje.



“Durante la filmación me comuniqué con ellos, sabiendo que eran pacientes terminales”, recordó con lágrimas el actor en una entrevista en la emisora virtual Sirius XM. Ellos le prometieron esforzarse para acompañar a Pantera Negra en los cines.



Aunque no lo lograron, eso le hizo comprender el alcance de esa historia para el público y a la vez fue una experiencia muy significativa durante su propia batalla contra la enfermedad.



Ahora millones están dirigiendo de nuevo su atención a la película y rindiendo tributo a ese hombre nacido en Anderson (Carolina del Sur, Estados Unidos) que fue capaz de edificar una carrera sin aspavientos mediáticos.

Chadwick Boseman en una escena con Michael B. Jordan. Foto: Marvel Studios

Él afrontó personajes de gran peso dramático e histórico como el beisbolista Jackie Robinson en el filme '42' (2013) o el padrino del soul, James Brown, en 'Get on Up' (2014), y se metió en la piel de Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de EE. UU., en 'Marshall' (2017).

En 2019 protagonizó 'Nueva York sin salida' ('21 Bridges'), y este año apareció en el drama bélico Das 5 Blood, de Spike Lee. Pero Boseman siempre será recordado por ser el líder que dijo: “No podemos seguir viviendo en las sombras, observando lo que pasa (...). En tiempo de crisis, los sabios construyen puentes y los tontos levantan muros”, frase que muchos esperaban oír de alguien, así fuese de un superhéroe que por ahora parece no tener sustituto.

Los fanático no han dejado de rendirle homenajes al actor. Foto: EFE

“Es uno de los grandes de todos los tiempos, y esa grandeza apenas estaba comenzando”, recordó Mark Ruffalo, su amigo y compañero en las películas de Avengers.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1