Reconocido por su participación en producciones como ‘Pedro Páramo’, ‘La Esmeralda de Todos’ y ‘Corazón Guerrero’, Manuel Ojeda, uno de los actores con más trayectoria en el mundo artístico mexicano, falleció el 11 de agosto a sus 81 años, según lo informó la Asociación Nacional de Actores a través de su cuenta de Twitter.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Manuel Salvador Ojeda “Manuel Ojeda”, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz. pic.twitter.com/ofrYQRfMUQ — Asociación Nacional de Actores (@andactores) August 11, 2022

Tras la noticia, la comunidad artística y actoral no dejó pasar desapercibido el deceso del actor. Fue precisamente su colega y compañera Ana Martín, quien no tardó en expresar sus condolencias a la familia del recordado histrión. “Descansa en paz, mi adorado #ManuelOjeda. Fuerza a tu familia”, expresó en redes la también actriz.



Descansa en Paz mi adorado #ManuelOjeda fuerza a tu familia. 🥺😭 pic.twitter.com/HzG2I1zT4j — Ana Martín (@AnaMartinActriz) August 11, 2022

Aunque su debut en la televisión se dio en 1978 con la telenovela ‘Santa’, no fue hasta que interpretó al general Emiliano Zapata en ‘Senda de Gloria’ (1987) y al expresidente Porfirio Díaz en la telenovela ‘El Vuelo del Águila’ (1994) que saltó al estrellato. En adelante, el actor participó en casi cinco decenas de producciones televisivas.

Manuel Ojeda junto con sus colegas Luz María Jerez, Eugenia Cauduro, y Olivia Bucio. Foto: Instagram: @luzmariajerez_

“Porfirio Díaz para mí fue como lo más importante que yo he hecho en la televisión actoralmente hablando, me retó a subir de peso y a una serie de cosas físicas para el personaje. El resultado fue increíble; recibí cerca de 18 premios por esa novela”, contó el fallecido actor en una entrevista.



Adicionalmente, Emiliano Zapata también supuso grandes retos para el artista, pues tuvo que mezclar ficción y realidad para darle vida a uno de los héroes de la revolución mexicana.



Al respecto de estas dos producciones, el actor contó para ‘BCS Noticias’, en 2017, que “haber representado a esos personajes, pues, antes que nada, fue un gran compromiso porque representar personajes históricos, la gente sabe a través de libros, de historias, de quién se trata; entonces, dos personajes emblemáticos en la historia de México era un compromiso muy grande, pero fue y todavía me da una gran satisfacción”.

Desde ‘Carlos Meléndez’, ‘Francisco Escobar’ y ‘Eduardo Moreno’, hasta ‘Ernesto Contreras’ y ‘Abel Crucero’, el fallecido actor de 81 años dejó un gran legado no solamente en el mundo profesional, sino en el corazón de todos los televidentes, quienes día tras día, se dejaron deslumbrar por el talento y la tenacidad de uno de los grandes villanos de todos los tiempos.



Hasta los últimos días de su vida, Ojeda se dedicó a hacer lo que más amaba: actuar. Su más reciente participación en una producción fue encarnando al noble 'Abel Crucero' en la telenovela 'Corazón Guerrero' ( 2022 ).



Aunque hoy el mundo lo despide, sus obras quedarán inmortalizadas en la mente de todos los mexicanos.

