El compositor griego Vangelis, muy recordado por las bandas sonoras de filmes legendarios como 'Blade Runner' (1982) y 'Carros de fuego' (Charriots of fire, 1981), falleció en un hospital parisino a los 79 años el pasado martes, aunque hasta este jueves trascendió la noticia. Los medios locales informaron de su deceso sin brindar más detalles de las causas.

Evángelos Odysséas Papathanassíou, conocido como Vangelis, es autor de algunas de bandas sonoras míticas en la historia del cine, que perduran en la memoria colectiva y es considerado como uno de los padres de la música de base electrónica.

'Carros de fuego' le mereció el único premio Óscar de su carrera en 1982. A la ceremonia no se presentó y el actor William Hurt recibió la estatuilla en su nombre.

En su prolífica carrera en el cine compuso la música de películas como '1492: la Conquista del Paraíso' (1992), 'Missing' y 'Mutiny of the bounty'. Vangelis también escribió el himno del Mundial de Fútbol del 2002, que se realizó en Corea del Sur y Japón.







EFE

