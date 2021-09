Muere a los 65 años Roger Michell, director de la película 'Notting Hill'

El cineasta británico Roger Michell, que dirigió la popular cinta "Notting Hill" (1999), que se puede ver en Netflix, protagonizada por el inglés Hugh Grant y la estadounidense Julia Roberts, murió a los 65 años, informó este jueves su publicista.



En un breve comunicado difundido por la agencia británica PA, se indica que el también escritor y director teatral falleció el 22 de septiembre, sin dar más detalles sobre las circunstancias.

"Es con gran tristeza que la familia de Roger Michell, director, escritor y padre de Harry, Rosie, Maggie y Sparrow anuncia su muerte a la edad de 65 años el 22 de septiembre", dice la nota.



Nacido el 5 de junio de 1956 en Pretoria (Suráfrica), donde su padre estaba destinado como diplomático, Michell se crió entre varios países y cursó después estudios superiores en Bristol (suroeste de Inglaterra) y la Universidad de Cambridge, donde dirigió varias obras y ganó diversos premios.



Fue ayudante de dirección en el londinense Royal Court Theatre -donde coincidió, entre otros, con el novelista Hanif Kureishi (de quien posteriormente adaptaría "Buddha of Suburbia" para televisión) o el cineasta Danny Boyle-, y en 1985 se unió a la Royal Shakespeare Company, donde fue director residente durante seis años.



Ya consolidado en el circuito teatral y la televisión, el conocido guionista Richard Curtis le buscó para que dirigiera su obra "Notting Hill", que se convirtió en una de las películas británicas más taquilleras de todos los tiempos.



En 2002, dirigió otro éxito de la gran pantalla, "Changing Lanes", con Ben Affleck y Samuel L. Jackson.



En la siguiente década trabajó por razones personales sobre todo en el Reino Unido, con cintas como "The Mother" (2003), encabezada por Anne Reid y Daniel Craig, y "Venus" (2006), con Peter O'Toole.



En 2010, Michell dirigió "Morning Glory", una comedia sobre un programa televisivo matinal con la canadiense Rachel McAdams y el estadounidense Harrison Ford, y en 2020 firmó "The Duke", protagonizada por Helen Mirren y Jim Broadbent, que fue aclamada el año pasado en el Festival de Venecia y que está pendiente de ser estrenada en los próximos meses.



EFE

