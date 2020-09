'Mrs America' cuenta la pelea de una mujer contra las feministas

Es impresionante la manera como la actriz australiana Cate Blanchett se metió en la piel de una mujer conservadora que le hizo la guerra al feminismo en la década de 1970 en Estados Unidos.

Lo hizo en la serie 'Mrs. America', un drama alrededor del poder político, los deseos de cambios estructurales y el escenario de un gran duelo ideológico en el que el personaje que Blanchett interpreta saca a relucir sus mejores armas.



Esta producción se estrena el 21 de septiembre por el canal de televisión paga Fox Premium, a las 9 p. m., y se considera una de las apuestas más interesantes por su tratamiento y relevancia al exponer una aventura social y muy política desde dos frentes por momentos irreconciliables: el de Phyllis Schlafly (Blanchett), una conservadora a ultranza que decide poner un palo en la rueda de los avances del movimiento feminista, y el de Gloria Steinem, la líder que luchaba por esos cambios, interpretada de manera eficiente por la también australiana Rose Byrne.

Rose Byrne interpreta a la líder feminista Gloria Steinem. Foto: Fox Premium Series

Schlafly no estaba de acuerdo con la enmienda por la igualdad de derechos para emancipar a la mujer, que en esa época afrontaba muchas barreras en diferentes ámbitos de la sociedad.



Esta líder sostenía que ganar esas batallas destruiría el concepto de familia y, sobre todo, golpearía fuertemente el rol de la ama de casa estadounidense.



“Es una figura tan polarizante y bastante contradictoria, pero es innegable que fue una mujer contemporánea que realmente cambió el curso del panorama político estadounidense, y creo que lo hizo transformando el lenguaje”, reflexionó Blanchett, quien también hace las veces de productora, en una entrevista con el portal Collider.



“Ella movió ideas como el antiaborto, que luego se convirtió en provida, como la plataforma central del partido republicano, y combinó eso con ser proestadounidense. También ubicó al movimiento feminista como antifamilia”, dice Blanchett sobre su personaje.

Blanchett interpreta a una mujer que tiene que abrirse paso en los círculos de poder. Foto: Fox Premium Series

La actriz también comenta que Phyllis Schlafly fue clave porque “su retórica durante el curso de la campaña para derrotar la enmienda de igualdad de derechos ha tenido una profunda influencia en la forma como el Partido Republicano no solo habla con la población estadounidense, sino que se habla a sí mismo sobre su posturas”.



Pero 'Mrs. America' no es simplemente una descripción de acontecimientos, su valor agregado es que expone los claroscuros de esa mujer conservadora, muy inteligente, pero a la vez muchas veces opacada por el ámbito político que era centro de su adoración.



Para Blanchett, la mejor lectura es que todo el relato apunta a ver cómo el sistema en esa época (y aún hoy) no ha podido responder a las expectativas de las mujeres y de todos los ciudadanos.

En el otro bando de la historia está Gloria Steinem con su grupo de activistas, que se desenvuelven en un contexto más libre, intenso, pero no carente de conflictos y barreras. Steinem no es el ama de casa perfecta y, como todos, esconde algunos secretos, pero está lista para una batalla más orgánica y mediática.

“Me pareció muy interesante que se trata de una trama que no pone a sus personajes en un pedestal. Eso es difícil, particularmente cuando intentas presentar a alguien tan icónico como Gloria Steinem, quien ha dedicado su vida al activismo por las mujeres y las minorías, pero estaba tratando de encontrar el balance entre honrar ese legado y también presentar a la persona dentro de sus complejidades”, agregó en una charla con Deadline Rose Byrne, refiriéndose específicamente a su trabajo como la líder feminista.



Contraste y balance

Para ella hay otra contradicción latente en la historia, ya que su contrincante, Phyllis Schlafly, se podría considerar una feminista por su activismo, a pesar de que estaba luchando contra el ala más fuerte del movimiento, puesto que su preocupación estaba enfocada en las mujeres que representaban la familia tradicional y sus derechos.



Algo que llama particularmente la atención es que ellas nunca llegaron a debatir cara a cara, lo cual representa un interesante elemento narrativo para que el espectador pueda enfocarse en el contexto y en los detalles específicos de cada punto de vista.

Sarah Paulson también hace parte de la serie. Foto: Fox Premium Series

'Mrs. America' fue creada por Dahvi Waller, la misma de 'Mad Men', Amas de casa desesperadas y Halt and Catch Fire, quien siempre insistió en plantear una trama en la que no se tuviera que satanizar a alguna de las partes en conflicto, logrando, como bien lo describió Inko Kang en su reseña de la serie para la revista estadounidense Rolling Stone, “un enorme acto de equilibrismo entre lo histórico y lo humano”.



