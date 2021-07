El cine latinoamericano que estará en la famosa 'Mostra' de Venecia

El Festival de Venecia no ha fallado a su predilección por el cine latinoamericano y este año ha incluido en la carrera por su León de Oro a todo a todo un póker hispano: el chileno Pablo Larraín, el venezolano Lorenzo Vigas, el mexicano Michel Franco y los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.

El certamen, que tendrá lugar del 1 al 11 de septiembre, con las pertinentes medidas anticovid, cuenta con veintiuna cintas en su Selección Oficial y cuatro de ellas son obras de latinoamericanos.."Nos sorprendió que la calidad media de las películas fuera más alta de lo normal, como si la pandemia hubiera estimulado la creatividad de todos los cineastas", celebró el director de la Mostra, Alberto Barbera.



El chileno Pablo Larraín competirá con Spencer', la historia de Diana de Gales protagonizada por Kristen Stewart, todo un regreso para el cineasta al Lido, donde llevó en el pasado cintas como ‘Post Mortem’ (2010); ‘Jackie’ (2016) o ‘Ema’ (2019).



También Lorenzo Vigas, primer latinoamericano en alzarse con el León de Oro en 2015 con 'Desde Allá', regresará con 'La caja'. Mientras que Michel Franco, León de Plata el pasado año por ‘Nuevo Orden’, competirá con 'Sundown', una cinta que promete "sorpresas" sobre la "inquieta visión del mundo" del director, indicó Barbera.



Le puede interesar: Seis tráilers impactantes que nos dejó la Cómic-Con

Mariano Cohn y Gastón Duprat concurrirán con 'Competencia oficial’, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, que en su anterior colaboración con sus compatriotas –‘El ciudadano ilustre’ (2016)- le valió la Copa Volpi. Su nuevo trabajo es "una cáustica broma sobre el narcisismo de los actores", agregó Barbera.

Facebook Twitter Linkedin

Penélope Cruz trabajará con dos directores argentinos. Foto: AFP

Estos son cuatro de los 21 títulos que conforman la carrera por el León de Oro, en la que figuran otros grandes nombres como Paolo Sorrentino, la neozelandesa Jane Campion y los estadounidenses Paul Schrader y Maggie Gyllenhaal.

El autor de 'La gran belleza' (2014) aspirará por primera vez al máximo galardón del certamen italiano con 'È stata la mano di Dio' (Ha sido la mano de Dios), su obra más personal y dolorosa, inspirada en el sobrenombre de Diego Armando Maradona, su ídolo. Schrader lo hará con ‘The card counter’, con Oscar Isaac y Willem Dafoe, una trama sobre la venganza en Guantánamo, mientras que Gyllenhaal competirá con ‘The Lost Daughter’, su ópera prima, protagonizada por Olivia Colman, Dakota Johnson y Peter Sarsgaard.



Por su parte, Campion presentará 'The Power of the Dog', con Benedict Cumberbatch, largometraje con el que vuelve al cine doce años después de 'Bright Star'.



EFE