Hay personajes que rompen el molde como el Doctor House o su colega Shaun Murphy en The Good Doctor colonizaron la televisión y con su particular mirada de la realidad rompieron esquemas en sus dramas con aires hospitalarios. Lo mismo ha sucedido en el género policíaco en el que hay ejemplos como The Mentalist o, ahora, Morgana, la detective genial, que se erige como una detective poco común que es capaz de resolver los casos más complejos aunque su vida sea un completo desorden.

Se trata de una producción franco-belga, algo que suma a su halo de novedad, en la que la protagonista ha pasado de ser una ama de casa un tanto desordenada, una empleada de aseo que no se siente a gusto con las imposiciones de la vida laboral y, sobre todo, una mujer con un coeficiente intelectual altísimo que al limpiar en una comisaría consigue tener acceso a las investigaciones y con el apoyo de su inteligencia se convierte en el brazo derecho de las autoridades.



El personaje es muy cotidiano y cercano, a pesar de tener una inteligencia superior.. Foto: Lifetime

“Cuando me ofrecieron el papel, pensé, está bien es otra serie de policías, pero no era así. Quiero decir, ella dejó la escuela muy temprano, no tiene filtro. Así que ella no puede mantener un trabajo, ella no puede mantener a un amigo, ella no puede quedarse con un hombre. Ella no tiene empatía. Y básicamente se comporta como una niña de cinco años. Pero pensé: si pudiéramos simplemente cambiar esto a comedia, realmente podría divertirme y le dije a los productores: ‘Está bien, ya sabes, estoy de acuerdo en hacerlo si estás de acuerdo en cambiar por completo la serie. Quiero decir, mantenemos este personaje, pero en tono de comedia porque creo que esa podría ser la diferencia”, reveló en una entrevista la actriz Audrey Fleurot. 'Morgana, la detective genial' se estrena el 14 de febrero e irá hasta el 24 del mismo mes, a las 9 p.m. por el canal Lifetime.



Ese contraste de humor y de ser una mujer que no sabe comportarse, pero que es capaz de hacer cosas que para otros son imposibles se deja ver en una trama sencilla, directa y familiar, a pesar de ser una mujer políticamente incorrecta y que no parece encajar socialmente ni en el amor.

“Ella tiene esta inteligencia, que en realidad es una carga, eso no le ha servido antes para nada. Pero no funciona en el trabajo, la despiden todo el tiempo, pero primera vez, el hecho de que ella sea tan inteligente es algo bueno cuando la descubren en la policía”.



En Francia la serie ha sido un gran éxito, llegado a tener 10 millones de televidentes, al igual que un gran desempeño en otros países de Europa en ocho episodios de su primera temporada.



La protagonista dice que su personaje tiene una insólita vida social y familiar. Foto: Lifetime

“Creo que el asesinato y la parte policial es la puerta de entrada, es la puerta para entrar en la serie. Pero lo más importante es el personaje y el hecho de que quieras seguirlo y pasar tiempo con él. Ella es chica porque es graciosa, ella es algo que a todos nos gustaría ser y no se nos permite ser”, recalcó la actriz protagonista.

