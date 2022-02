El cineasta alemán Roland Emmerich, maestro del cine de catástrofes, vuelve a imaginar a la humanidad al borde de la destrucción en Moonfall, un regreso al género con que el que realizador se hizo un hueco en Hollywood gracias a títulos como El día de la independencia. El día después de mañana o 2012.

"Tengo dos partes más pensadas para esta historia, que naturalmente me encantaría rodar si la película funciona", aseguró Emmerich en una entrevista, acerca de esta producción que recrea una hipotética amenaza en la que la Luna sale de su órbita y se precipita contra la Tierra.



El alemán conoce como nadie los secretos de llevar el fin del mundo a la gran pantalla bajo cualquier pretexto: el cambio climático, una mutación nuclear (Godzilla) o una invasión alienígena (con la exitosa El día de la independencia.



Aunque en esta ocasión ha sido la Luna, uno de los elementos del espacio que encierra más simbologías, la remota fuente de inspiración para el experto del cine apocalítptico. La película ya se estrenó en Colombia.



Halle Berry y Patrick Wilson son los protagonistas de esta producción. Foto: Diamond Films

"Hace nueve o diez años leí un libro, Who Built the Moon, que me llevó a interesarme por el tema -recuerda Emmerich-. Su teoría era que la Luna es un objeto construido". Halle Berry y Patrick Wilson dan vida a dos astronautas que deben evitar una colisión entre la Tierra y la Luna, ya que una fuerza desconocida ha sacado al satélite de su órbita. Mientras las mareas suben y la naturaleza se vuelve impredecible, los dos agentes unen fuerzas en una misión en la que descubren que la Luna "no es lo que parece", detalla el director. Emmerich, aficionado a crear escenarios imposibles y disparatados, se aleja de todas las teorías científicas en un guion que introduce elementos como la inteligencia artificial, la conspiración de las máquinas y la vida en otros planetas. "Creo que Moonfall es una película muy escapista y divertida de ver", admite el cineasta.



La destrucción de la humanidad es retratada con el exceso que siempre ha caracterizado al director alemán. Foto: Diamond Films

Lo cierto es que mientras la crítica suele reprochar que el cine de Emmerich peca en exceso de forma y de poco contenido, prácticamente todas las cintas que ha estrenado han terminado por atraer a la audiencia. Un fenómeno que coincide con la dinámica que la industria cinematográfica experimenta tras el golpe de la pandemia: Entre las cinco películas más taquilleras del año en Estados Unidos, cuatro son de Marvel y la quinta pertenece a la saga de Rápido y furioso. "Hollywood ha dado un giro hacia ello, por eso hay tantas películas basadas en cómics, lo pide la audiencia", añade.



Con un presupuesto estimado en 140 millones de dólares, el filme supone el regreso del alemán al género apocalíptico que ha cosechado tan buenos resultados en taquilla, pues está considerado como uno de los cineastas más rentables de la industria cinematográfica.

De hecho, él solo logró la financiación necesaria para esta cinta durante el Festival de Cannes sin que le penalizaran sus recientes pasos en falso como la histórica Midway (2019) o la secuela de El día de la independencia, que tras el abandono de Will Smith en mitad de rodaje no interesó al público. "Es el único espacio donde puedes vender una película así. Necesitas dinero de muchos países, también de inversores chinos", detalla.

¿Que dice la crítica?

La película tuvo un costo cercano a los 140 millones de dólares. Foto: Diamond Films

El crítico Peter Debruge, de Variety, dice que la cita es estupidísima, pero es mucho más divertida que la sátira llena de estrellas de Adam McKay, No miren arriba'. Me lo pasé genial y la vería otra vez sin problemas", aseguró.



Asimismo, Peter Bradshaw de The Guardian comenta que “las sandeces convencionales, que a veces son parte de la gracia, son simplemente agotadoras (...) Es como aguantar horas y horas de estupideces solemnes”.



Aunque Justin Chang de Los Angeles Times la defiende: "En una época de pestilencia global y conflictos geopolíticos crecientes, las visiones apocalípticas de Emmerich ofrecen un confort bienvenido".



