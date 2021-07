¿Dónde ver 'Monsters At Work', la secuela directa de Monster Inc?

Mucha expectativa ha generado Monsters at Work, la secuela directa de la famosa película de Pixar, Monsters Inc. La serie se estrenó en exclusiva este 7 de julio en la plataforma de streaming Disney Plus.

Seis meses después de los eventos de la película original, la planta eléctrica Monsters Incorporated ahora cosecha la risa de los niños para alimentar la ciudad de Monstropolis.



La trama de esta nueva entrega de Pixar sigue a Tylor Tuskmon, un mecánico entusiasta y talentoso del Equipo de Instalaciones de Monsters Inc. que se da cuenta que hacer reír a los niños es más divertido que asustarlos y quien sueña con trabajar en la planta de risas junto Mike y Sulley, los carismáticos protagonistas de las anteriores entregas.



De acuerdo con medios estadounidenses, la serie contará con nuevos capítulos que se estrenarán de manera semanal.



Las demás películas del universo de Monsters Inc también se encuentran disponibles en la plataforma de Disney Plus.

También le recomendamos:

-'Rápidos y furiosos 9' es la más taquillera del mundo desde 2019



-'Memoria': un viaje emocional por Colombia



-¿Cuánto cuesta ver la película de la Viuda Negra en Disney Plus?