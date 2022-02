La célebre actriz Monica Vitti tenía una belleza hipnótica y un talento impresionante, elementos que la llevaron a convertirse en la reina del cine italiano en un época en la que esa industria destilaba glamour y un delicado halo de fantasía.



Pero, no obstante, Vitti fue siempre considerada una antidiva, su poder estaba marcado en la sencillez y la profundidad de sus personajes. Una valiosa contradicción.

Ahora el mundo del séptimo arte llora su muerte por culpa de una enfermedad degenerativa que la alejó hace años de la vida pública. Tenía 90 años.



“Muere una gran artista y una gran italiana”, dijo escuetamente este miércoles el ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, al recordar su larga carrera como actriz tanto cómica como dramática que siempre llamó la atención no solo por ser la musa del gran director Michelangelo Antonioni, sino por esa mirada tierna y melancólica, así como una voz ronca y seductora y una mata de pelo indomable.



La acrriz italiana Monica Vitti y Michelangelo Antonioni. Foto: AFP

En verdad amaba los contrastes. Precisamente, Vitti encarnó a la perfección los atormentados personajes en los filmes de Antonioni de su famosa ‘trilogía de la incomunicación’: 'La aventura' (1960), 'La noche' (1961) y 'El eclipse' (1962), sumada a 'Desierto rojo' (1964), películas que lo llevaron a ser designado como uno de los maestros del cine mundial. Años después, el director confesaría la gran influencia que tuvo Vitti en su carrera.



“Tuve la oportunidad de comenzar mi carrera con un hombre de gran talento”, pero también con “fuerza espiritual, lleno de vida y entusiasmo”, reconoció la actriz en una entrevista con la televisión italiana en 1982.



Nacida en Roma el 3 de noviembre de 1931, Monica Vitti se graduó en 1953 en la Academia Nacional de Arte Dramático e inició su carrera en el teatro, donde brilló por su comicidad.

Monica Vitti en 'Desierto Rojo', de Antonioni Foto: Archivo. EL TIEMPO

Debutó con 14 años, haciendo de anciana con una peluca blanca en la obra teatral 'La nemica' (1916), y aquella noche recibió la ovación del público y la bendición de la crítica. Eran años en los que aquella muchacha romana encandilaba con los clásicos de Shakespeare, Molière o Brecht.



“Descubrir que se puede hacer reír es como descubrir que una es la hija del rey” fue una de sus frases más famosas y el mejor ejemplo del amor y respeto que le tenía al género de la comedia.



La acrriz italiana trabajó con Alain Delon en 'El eclipse'. Foto: AFP

Precisamente, gracias a sus papeles secundarios en el cine cómico, fue ‘descubierta’ por Michelangelo Antonioni, con quien rápidamente entabló una relación artística y sentimental. Encarnó a la atormentada Claudia en La aventura, a la tentadora Valentina en La noche, a la misteriosa Vittoria en El eclipse y a la neurótica Giuliana en Desierto rojo.



Después de esa experiencia dio el salto a las fronteras del humor a la italiana, a la par de sus homólogos masculinos de la talla de Alberto Sordi, Ugo Tognaz-zi, Vittorio Gassman e incluso Nino Manfredi. Brilló en particular en La chica de la pistola (1968), una exitosa película de Mario Monicelli en la que interpretó a Assunta, una siciliana que persigue hasta Escocia al hombre que la deshonró.

Al igual que Amor mío, ayúdame (1969), de Alberto Sordi, con quien fraguaría una amistad eterna. Con él rodó Polvere di Stelle (1973), una comedia de tono erótico de la que salió el himno de toda fiesta en Italia, Ma ’ndo Hawaii, en la que llegó a cantar: “Pero a dónde vas, si no tienes la banana”.



Reivindicada siempre como antidiva, por ese carácter socarrón y campechano tan propio de los romanos, también es ensalzada como emblema de mujer emancipada. Basta pensar que vivió sus grandes amores sin casarse, en un tiempo en el que pasar por el altar era casi algo impuesto para una gran estrella.

Es cierto que fue compañera de Antonioni de 1957 a 1967, pero terminó esa valiosa soltería al casarse años más tarde con el director de fotografía Roberto Russo, que se convirtió en lo que muchos llaman su verdadero amor. En 2011, fue el mismo Russo anunció que Vitti padecía la enfermedad de Alzheimer desde hacía casi 15 años.



La actriz ganó numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos cinco David di Donatello, mayor galardón italiano, un León de Oro a la Trayectoria en Venecia y un Oso de Plata en Berlín.



El primer ministro Mario Draghi elogió “la gran ironía y el extraordinario talento” de la estrella, quien “conquistó a generaciones de italianos con su ingenio, talento y belleza e hizo brillar el cine italiano en todo el mundo”, recalcó en un comunicado.



Tenía una belleza hipnótica frente a las cámaras. Foto: AFP

Como si fuera poco, se convirtió en la imagen de una mujer empoderada, cuando esa característica no tenía un protagonismo tan sólido en la industria cinematográfica.

Un buen ejemplo de eso fue su película Qui comincia l’avventura (1975) —acompañada por Claudia Cardinale–, en la que dos mujeres cansadas de su vida sin aventura deciden escapar en una moto. Como lo referencia Gregorio Belinchion en el diario El País de España: “Mucho antes de que lo hicieran Thelma y Louise, en la famosa película homónima de Ridley Scott”.



Su talento sobrepasó las fronteras italianas y se la recuerda principalmente por su trabajo en Modesty Blaise, una especie de agente en el tono de James Bond que debe evitar el robo de unos valiosos diamantes. Trabajó en ese proyecto de 1966 junto a Terence Stamp y Dirk Bogarde.

Guerra y títeres

El mito del cine italiano descubrió la pasión por la actuación con el teatro durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aliviaba el aburrimiento de su familia con títeres.

“Bajo las bombas, cuando teníamos que refugiarnos en los albergues, mi hermanito y yo improvisamos piezas para distraer a los que nos rodeaban”, contaría años después.



Popular y a la vez enigmática, sensual e inteligente, mantuvo su fama de rebelde y muy humilde aunque trabajó con prestigiosos cineastas como Luis Buñuel (El fantasma de la libertad, 1974) y André Cayatte (La razón de Estado, 1978). En 1990, incursionó como directora y actuó en su propia película, Escándalo secreto.

Fue una comedia en la que se contaba la historia de Margherita, una esposa y madre que se ha dejado arrastrar por la rutina y una baja autoestima, hasta que una cámara de fotografía no solo le cambia la vida, sino que revela la infidelidad de su esposo, lo que la lleva a descubrir una intriga y otras mentiras. También se convirtió en su último papel como actriz, ya que se dedicaría más a la academia y a compartir sus experiencias con estudiantes en Roma.



Monica Vitti fue dos veces miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes: en 1968 como presidenta, pero dimitió en medio del fragor de la revuelta estudiantil, y en 1974.



“Era sublime. Interpretaba a la vecina como a una diosa y a las diosas con la sencillez de una vecina”, resumió en su cuenta de Twitter el expresidente del Festival de Cine de Cannes, mientras otra de las estrellas más grandes del cine contemporáneo, Sofía Loren, también reaccionó con una profunda tristeza ante la noticia de la partida de su colega y gran amiga.



“Lo siento, estoy muy triste (...). Su muerte es una gran pérdida no solo para el cine, sino para todos nosotros”, dijo Loren en una entrevista.

Con información de agencias y sección Cultura

