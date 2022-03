Mónica Lopera vive cerca de Nothing Hill, el famoso y cinematográfico barrio que le dio nombre a la película de Julia Roberts y Hugh Grant. Esa coincidencia, por amor al cine, es algo que le encanta a la actriz colombiana, que hace 14 años dejó su carrera en la televisión nacional, empacó maletas para ir a Londres, y comenzó su aventura inglesa trabajando en un local de las tiendas Harrods. Algunos clientes colombianos la reconocían y le pedían fotos. La vida siguió, mejoró su inglés, no dejó de hacer castings y ahora hace parte de la última temporada de la serie Killing Eve, junto a Sandra Oh y Jodie Cormer, que puede verse en la plataforma de streaming Paramount+.

“Esto me llegó ganándome un casting, pero la respuesta real es que llevo 14 años esperando esta oportunidad. Yo he hecho audiciones para todo, traté de ser chica Bond, estuve en varias audiciones para Game of Thrones y mil películas importantes y tuve una buena participación en Borgia, hasta que llegó Killing Eve, que en realidad es definitiva en mi vida”, le contó emocionada a EL TIEMPO.



Lopera cambió un viaje a Cartagena con su familia para aprovechar su gran oportunidad, luego de una prueba en la que lo dio todo. “Tuve una respuesta casi inmediata, que es muy raro, me llamaron como a las dos horas, para decirme que les había gustado mucho, que hiciéramos un par de cosas diferentes. Lo hice. Pasaron varios días y no volví a saber nada”, recuerda Lopera, que es recordada por su trabajo en Francisco el matemático; En los tacones de Eva o Un ángel llamado azul.



“Siempre que voy a una prueba de estas la hago a conciencia y luego me desconecto, suelto las expectativas. Me tocó aprender, porque han sido muchos ‘no’ a lo largo de estos años; sin embargo, esta vez fue tan rápido ese llamado que uno tiene esa ilusión, aunque ya no sufro, ya no me amargo. Faltando como tres días para un viaje a Cartagena con toda la familia, me llamó mi mánager y me dijo: ‘Moni, llevaban ocho días en juntas y finalmente eres tú la elegida para el papel de Fernanda en el tercer capítulo (A Rainbow in Beige Boots)’”, recuerda Lopera.



Parece algo sencillo, pero lograr un papel en una de las series más importantes de la televisión internacional era algo inmenso para ella, además se trataba de un personaje que era definitivo en el episodio y hacía parte del último ciclo de un thriller que revolucionó al género, al contar la historia de Eve Polastri (Sandra Oh), una agente del servicio secreto británico MI5, que dedica sus días a la persecución de Villanelle (Jodie Comer), una asesina en serie sofisticada con quien termina desarrollando una conexión profunda y peligrosa. Killing Eve ganó dos premios Emmy: mejor actriz de una serie (Jodie Cormer) y mejor serie, en el 2019.

Fernanda (Mónica Lopera) es un personaje con mucha importancia en las investigaciones de Eve. . Foto: Paramout+

“Fernanda es cubana y tuvo una relación amorosa con Hélène, una asesina que llegó a la serie desde la tercera temporada y que ahora está más fuerte en la cuarta, cuando Eve se da cuenta de la existencia de mi personaje, se me acerca para tratar de encontrar a una organización criminal que está tratando de desmantelar y que es conocida como The Twelve.

***

“Celebré, grité, llamé a mi mamá (la también actriz Carmenza Cossio), fue como ganarse la lotería (…). Y me sentí como muy orgullosa de toda mi trayectoria, pero lo más especial de todo esto es que después de rodar el capítulo –todo el mundo se despidió, fueron muy especiales– cuando iba a irme, llegó uno de los productores y me agradeció y me preguntó ¿Cuándo vuelves?”, recuerda la actriz..



A la izq., Jodie Comer, quien interpreta a Villanelle, junto con Sandra Oh, en el papel de Eve. Foto: BBC América

En ese momento no era una respuesta fácil. Colombia estaba en la lista de los países en rojo por la pandemia y para volver al Reino Unido tocaba quedarse en un hotel 14 días de cuarentena.



“Creo que podría regresar en un mes”, dijo Mónica, que había programado su ansiado viaje a la Heroica al otro día de terminar su trabajo en la serie.

“¿Tienes pensada una fecha?”, insistió el productor. Ella se puso nerviosa y preguntó la razón de esa pregunta.



“Mira, Mónica, nos encantó tu trabajo y queremos que vuelvas en otro capítulo. Te vamos a escribir otro capítulo”, fue la respuesta.

Mónica aparece en el tercer episodio, ya estaba el cuarto y el quinto escrito, pero la idea era tener el sexto y la necesitaban en un mes y una semana para su siguiente aparición. Todo parecía encajar.

“Me tocó mover todo en Colombia, estar solo dos semanas allá y luego dos semanas en Estados Unidos para poder volar directo y llegué justo el día anterior. Al llegar el estudio, me testearon para el covid, todo salió perfecto y pude hacerlo. Esto representa un antes y un después para mi carrera”, insiste la actriz, que tuvo que asimilar una producción inmensa en todos los sentidos y con una estrella como Sandra Oh, entregada no solo a su papel frente a las cámaras, sino como productora ejecutiva de la serie.



Lopera conversó mucho con Oh en las pausas del rodaje. Le habló de Colombia, de su mamá y de sus sueños. “Es tan grande y a la vez es la más sencilla y profesional. Era muy curiosa y quería saber de todo conmigo. Me contó cómo empezó, de su llegada a Grey’s Anatomy, de lo duro que fue ese inicio de su carrera y lo duro que es llegar a un lugar y no encajar, no pertenecer; de las series que veía y de su fanatismo por Narcos. Hablamos mucho”, recuerda Lopera, que también es reconocida por su trabajo en cuatro episodios de Borgia (2011); la película Between Two Worlds (2016) y las series animadas Thomas & Friends y The Adventures of Paddington (entre el 2019 y el 2020).

Pero ella nunca olvida su primer trabajo, ocho meses después de llegar de Colombia a Londres, con un inglés todavía en construcción y tratando de asimilar una nueva cultura y un territorio tan impactante como los estudios de la BBC, donde grabó los episodios de Killing Eve.



“Lo primero que hice fue Who Killed Summer, una serie online que rodamos en un verano. Comenzó como reality (en realidad era un drama de ficción) en el que un grupo de jóvenes viajábamos en un bus por diferentes festivales de música. Conocí desde España hasta Eslovaquia con episodios de nueve minutos, mucho trabajo actoral y tres meses en carretera”, recuerda. Desde ese momento supo que quería quedarse y actuar.



Hoy se levanta lista para más audiciones, no pierde las esperanzas de ser una chica Bond, y cuando no está trabajando un personaje, o estudiando para algún examen de su carrera de Humanidades, que espera terminar el próximo año, camina cerca de su casa para de vez en cuando escoger entre un restaurante indio o uno portugués para comer.



En la serie ‘Borgia’, la actriz colombiana hizo el papel de María Enríquez de Luna. Foto: archivo particular

Le sigue pasando lo que vivió en una tienda en Harrods. Siempre hay un colombiano que la reconoce y le pide una foto. “Eso es superbonito y me hablan de Francisco el matemático o de En los tacones de Eva. Con Borgia me ha pasado un poco, pues le fue bien en Europa”, cuenta. “Aunque estoy segura de que con Killing Eve me va a reconocer mucha gente, esa serie es una locura acá”, finaliza la actriz, a la que hace poco le avisaron que cerca de su hogar se iban a rodar unas escenas de la serie Disclaimer, con Cate Blanchett y el director mexicano Alfonso Cuarón. Ella solo sonrió: sabe que está en el lugar perfecto para tener más aventuras como actriz.



CULTURA

