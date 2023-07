En 'Ana de nadie', Mona (Elizabeth Minotta) engañó a muchos televidentes. Cuando apareció, en una conferencia que daba Joaquín Cortés (Sebastián Carvajal), parecía que solo quisiera conquistar al periodista, pero todos estaban equivocados.

Puso por delante todas sus aparentes cualidades: belleza, inteligencia, solidaridad, organización, conocedora de las redes, amiga siempre lista. Todo era mentira: Mona no quería quedarse con Joaquín, “quería poseerlo, no amarlo, poseerlo para llenar el vacío que tiene. Ella tiene un problema gravísimo, algo que se sale del entendimiento”, dice.



Usó todos sus métodos para conquistar a Cortés, pero ninguno le funcionó. Él la veía como su practicante, la asistente que lo ayudaba mucho y en quien puso toda su confianza como profesional.



Las cosas se salieron de control, ella intentó seducirlo y él la rechazó. Además, le dijo que no quería trabajar más con ella. Fue en ese momento cuando Mona lo acuso en las redes de acoso sexual.



Por qué Mona actúa así es todavía un tema pendiente, pero se le caypo la máscara y a finales de la semana pasada ya perdió el control y quedó expuesta.



Cuatro mujeres de la telenovela la desenmascararon, Ana (Paola Turbay), Emma (Ramistelly Herrera), Úrsula (Carmen Rosa Franco) y Ximena (Laura Hernández), ratificando que el universo femenino de esta telenovela, basada en 'Señora Isabel' (creación de Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo, ambos fallecidos) y con los libretos de Jimena Romero y Gilma Peña, es muy poderoso (ver información anexa).

(Tal vez quiera leer; Judy Henríquez, la mamá desalmada en 'Ana de nadie')



“Cuando empecé con el personaje hice una trabajo psicológico para entender que Mona tiene la necesidad de pasar por encima de los demás, de hacer lo que quiere y como ella quiere. En eso me ayudaron los directores (Luis Carlos Sierra y Olga Lucía Rodríguez), a su lado puede entender su necesidad de llenar sus vacíos, aunque no lo logre”, dice.

Facebook Twitter Linkedin

Paola Turbay es Ana Valenzuela. Foto: Canal RCN



Que su abuso sea mentira y haya queda expuesto no quita el dolor de la gran cantidad de personas que lo han sufrido. De hecho, quienes mienten respecto a este flagelo generan ruido y dudas.



“También estudié el abuso como tal. Mi hermana es psicóloga, trabaja la parte de género, asesora a muchas mujeres abusadas y también a hombres, porque este flagelo no es una exclusividad femenina. Y son casos terribles que se han dado a lo largo de nuestra historia. Lo de Mona está definido por su narcisismo y su egocentrismo, por su odio a los hombres. Si fue abusada en algún momento, este es su patrón de defensa: someter a los que están a su alrededor, pero está completamente equivocada”, agrega.



Elizabeth Minotta nació en Bello, Antioquia. Es maestra de Arte Dramático en la Universidad de Antioquia y allí mismo estudió actuación para cine y televisión. Constantemente está haciendo talleres.

(Le puede interesar: Patrick Delmas: ‘Entre Yago y Otelo, prefiero ser Yago’)



Actúa desde hace 16 años y lleva una década en la televisión. En Medellín hizo parte del grupo teatral Hora 25, creado por el fallecido Farley Velásquez, uno de los hombres de las tablas más importantes del país. Ha trabajado en México y Chile.



En este último país protagonizó 'La colombiana', una telenovela del 2017 que se vio por la TV de Chile y le dio mucho reconocimiento.



En Bogotá vive desde hace nueve años y ha participado en 'Laura, la santa colombiana'; 'Más allá del tiempo', 'Relatos retorcidos: Conspiración septembrina'; 'El hijo del Cacique', 'Bolívar', 'Las Vega’s' y 'Tormenta de amor'. También estuvo en la película 'El olvido que seremos', ganadora del Goya a mejor película iberoamericana en el 2021.



En teatro ha estado en 'Medea material', 'Y si Hamlet fueras', 'Hécuba y las troyanas', 'Medea' y 'Buscando mis huesos'.

Facebook Twitter Linkedin

Adriana Arango es Violeta. Foto: Canal RCN



La actriz dice que Mona ha sido su personaje más famoso hasta ahora. “La odiamos, pero yo debo justificarla, defenderla. Igual con la gente. El odio de los televidentes a Mona lo recibo yo. Hago un trabajo con los seguidores para separar el personaje de mí. Eso sí, lo que veo es que todos son muy leales con la historia”.



Y agrega que Mona, con todo lo que genera, ha sido un gran regalo para ella. “Ha enriquecido mi carrera y debo aclarar que somos polos opuestos. Durante las grabaciones, los directores estuvieron muy pendientes de las marcaciones, de los tonos; incluso, el dejo paisa que usé es distinto al tradicional”.



Aunque Mona siga al aire, ella ya está en otro personaje en la producción que cuenta la vida de Rigoberto Urán y pronto hará una obra de teatro. Y también sigue “casteando”, que le gusta mucho. “Lo haga bien o lo haga mal, le atine o no, son experiencia y los disfruto mucho”.

'Ana de nadie' y parte de su poderoso universo femenino





Ana valenzuela: Representada por Paola Turbay. Fuerte y centrada. No solo llamó a Mona a su casa para desenmascararla, sino que es solidaria con la nueva esposa de su exesposo.



Violeta Dávila: Adriana Arango le da vida a esta mujer liberal y explosiva, amiga de Ana y que siempre ayuda a los jóvenes. Acaba de encontrar a su hija Oriana y es defensora de Joaquín

Facebook Twitter Linkedin

Adriana Romero es Genoveva. Foto: Canal RCN



Genoveva Serrano: Amiga de Ana. Metódica. Se enfrenta a un cáncer y sufrió la muerte de su esposo Benjamín (Lucho Velasco). El personaje de Adriana Romero es el más resiliente.



Ximena Rojas: Es la hija de Úrsula y sufrió acoso sexual. Fue quien increpó a Mona por engañar con un supuesto acoso, algo delicado y que afecta a tantas mujeres. Laura Hernández le da vida.



Úrsula Rojas: Es el corazón de la casa de Ana. No solo le ayuda con los oficios, también es solidaria con ella, su confidente, y la ha apoyado en sus más duros momentos.