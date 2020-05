Netflix anota otro éxito con pura bala y puños

Cuando Chris Hemsworth decidió quitarse la sombra del superhéroe Thor para meterse en la piel de un mercenario en la película de Netflix Misión de rescate, estaba claro que quería experimentar en el género de acción más puro y duro. Lo que consiguió fue una reacción positiva muy cercana a lo que ya ganó con su papel en la saga cinematográfica de Marvel.



Más de 90 millones de personas, un cálculo gigantesco para la plataforma de contenidos, es la cifra que se han arriesgado a dar algunos expertos en estadísticas para la que ya se considera como uno de los éxitos más grandes en lo que va del año en el servicio de streaming.

¿Cómo hizo una película de bala, puño y pocos matices dramáticos para alcanzar ese reconocimiento, no solo de los seguidores del plomo ficticio, sino de críticos que alabaron su forma, por encima del fondo?



Todo indica que la razón fue ser fiel a su naturaleza sencilla, en la que un soldado experto, traumatizado y solitario decide asumir una misión suicida.



Un lugar común que por obra y gracia del ritmo frenético de la película y el contraste con la frialdad de Hemsworth (su personaje se llama Tyler Rake) va enganchando poco a poco.



El carisma del actor principal, quien ya cultivó un cariño y fanáticos incondicionales con su trayectoria en el universo cinematográfico de Marvel, sería también otro elemento esencial del embrujo que consigue la película.



A esto se suma un detalle que seguro amaron quienes revisan la lista de créditos: que fue escrita por los hermanos Russo (Joe y Anthony), artífices del éxito de Avengers, lo que dio paso a que se planteara una buena vibra con Misión de rescate antes de su estreno.



Otro elemento que gustó de la experiencia –eso sí, gracias al talento del director Sam Hargrave– fue el montaje y el control entre la pirotecnia visual para que no se convirtiera en solo una tormenta de bala y sangre, cosas que no le faltan, sino que se mezclaron de manera destacada en un ejercicio de rescate y protección de un hijo de un capo indio que fue secuestrado por un rival de Indonesia.



También funcionan las secuencias de combate que recuerdan un poco lo hecho por Keanu Reeves en la saga de John Wick.



“No es la película más inteligente que vas a ver durante la cuarentena, pero desde luego que sí la más trepidante” fue la opinión que escribió el crítico de Variety Peter Debruge, quien recalcó la naturaleza de la producción.



Entre tanto, su colega de The Guardian Peter Bradshaw trata de contrastar un poco más: “Es un poco cursi y absurda y su final tiene un pretexto bastante desesperante, pero hay que admitir que, en términos de acción, los Russo y Hargrave saben lo que hacen”.



Ante tanto elogio y atención, hace poco el propio Hemsworth agradeció en sus redes sociales todo el apoyo.



Un espaldarazo que, de hecho, ya condujo a la idea de que una nueva aventura debía ser el siguiente paso. Y así lo fue: Misión de rescate tendrá segunda parte y eso no parece sorprender a muchos.



Por ahora, el equipo original está trabajando en el desarrollo de una nueva historia, y Joe Russo ya adelantó en qué etapa estaría ese proyecto.



“El acuerdo está cerrado para que escriba la segunda parte y estamos en las fases iniciales de cuál podría ser la historia. No nos hemos comprometido aún sobre si seguirá adelante o atrás en el tiempo. Dejamos un final muy abierto que dejaba muchos interrogantes para el público”, aseguró.



Ahora el reto es hacer que evolucione la fórmula para que el regreso pueda también sorprender.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

​Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET