Es cierto que hace un tiempo Steven Spielberg le reconoció a Tom Cruise su capacidad para salvar a la industria del cine de entretenimiento, tras pasar una pandemia y levantar una taquilla que en ese momento tenía una herida profunda ante una larga temporada con las salas vacías.

Todo se dio en el marco de la segunda parte de Top Gun, que se convirtió en un éxito y puso en la estratósfera a un Cruise que ahora tiene un nuevo reto: salvar la crítica situación de las sagas y las superproducciones que no han tenido un buen desempeño económico en los últimos meses con Misión imposible: Sentencia mortal, cuya primera parte llega a las salas de cine.

Tom Cruise retoma su papel del agente Ethan Hunt y reúne al equipo en la que, hasta ahora, es su misión más ambiciosa, rastrear y neutralizar un arma que amenaza con acabar con la humanidad, en un intrincado juego de acción e intriga que parece haber tocado el techo de sus posibilidades.



(Puede leer: Tom Cruise: 'Cuando era niño, quería hacer películas y volar aviones').

El agente Ethan Hunt en un combate con su enemigo Gabriel. Foto: Paramount Pictures

Las primeras críticas han sido positivamente demenciales, casi como una acrobacia en moto en una de las escenas más impresionantes de toda la cinta, que corre a un ritmo frenético y ubica a su protagonista en el podio de la acción, al lado, claro está, de Keanu Reeves y su cuarta entrega de John Wick. La nueva Misión imposible ha llegado a un nivel de madurez visual y dramática (en esta se exploran conflictos más ‘humanos’, a la par con tiroteos, acrobacias y coreografías que dejan sin aliento al espectador) y es, de lejos, una carta de amor al cine de acción en el presente.

Pero no hay que dejarlo todo en los hombros de Tom Cruise, cabe resaltar la buena química del equipo que lo acompaña y que en una delicada estructura de entretenimiento consigue hacer el viaje más divertido y tensionante; pero a la vez, el increíble manejo del director Christopher McQuarrie, que regresa tras haber dirigido antes Misión imposible: Nación secreta y Misión imposible: Repercusión. Claro que él también estará en el segundo episodio de la nueva cinta, que ya se podrá oficialmente en los cines desde este jueves (cabe decir que tuvo el fin de semana funciones de preestreno).

“Al entrar en estas películas, dije: ‘Si voy a hacerlo una vez más, quiero expandirme más. Quiero profundizar en el personaje de Ethan y en los personajes que lo rodean’, que sabíamos que generaría una historia más grande, donde siempre sentimos la presión de entregar una película más ajustada. Simplemente hagamos la película más grande (...). Siempre me gusta decir que Misión imposible tiene mente propia. Casi sentimos que la franquicia quería extender sus alas y volar, queriendo convertirse en algo aún más grande. Y ciertamente lo ha hecho”, recalcó en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Tom Cruise llegó a Abu Dabi para el estreno de su nueva entrega de 'Misión Imposible').

Siempre me gusta decir que Misión imposible tiene mente propia. FACEBOOK

TWITTER

Para él fue el proyecto más intenso, no solo por tener dos partes, sino por el reto de mantener la atención de la audiencia en esta que llega a los cines y dejarle inoculada la necesidad de saber algo más. Ethan Hunt no solo tiene que salvar al mundo, encara decisiones dolorosas y tiene un conflicto del pasado que es parte del detonante de su misión.

Tom Cruise en la preparación de una escena muy arriesgada junto al director Christopher McQuarrie. Foto: Paramount Pictures

“Tom y yo estamos completamente enfocados en una experiencia inmersiva para la audiencia. No queremos que hagas el trabajo. Queremos que tengas un viaje emocional. El desafío con estas películas, para cada director que se incorpora, en mi caso, cuatro veces ahora, es que tienes que construir sobre lo que viene antes que tú, pero tienes que aferrarte a ese ADN original. En Misión imposible: Sentencia mortal (vista como un todo) irás a lugares donde la franquicia nunca ha estado, a partes del mundo que nunca has visto de esta manera. Y, francamente, algunos de ellos no existirán por mucho más tiempo”, agregó emocionado acerca de esta producción que dura unas dos horas y cuarenta minutos, pero que se pasan rapidísimo.



(Otro tema: 'Sound of Freedom': la película que denuncia el tráfico de niños en Colombia).

Hayley Atwell (derecha) llega a la saga como una aliada casi accidental de Ethan Hunt. Foto: Paramount Pictures

Con respecto al antagonista, Gabriel (interpretado por el actor Esai Morales), el director dice que tendrá una presencia poderosa. “Gabriel es un personaje del pasado profundo de Ethan, lo que lo hace la amenaza más grande e insuperable a la que se ha enfrentado el agente”, adelanta.

El primer episodio de Misión imposible: Sentencia mortal tiene de nuevo a Ving Rhames en el papel de Luther Stickell – experto informático y amigo de Ethan Hunt– Simon Pegg, como el agente Benji Dunn; Rebecca Ferguson, en la piel de la exespía de MI6 y aliada de Hunt Ilsa Faut, así como a Hayley Atwell, quien se estrena en la saga como Grace, una ladrona que los ayudará en esta primera etapa de una dolorosa carrera contra la destrucción.

CULTURA

@CulturaET

